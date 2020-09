Schöner baden in Fresendelf an der Treene

Die Autorin und Reisejournalistin Elke Weiler huldigt in ihrem Buch „Glücksorte in Nordfriesland“ ihrer Wahlheimat

Avatar_shz von lau

14. September 2020, 18:09 Uhr

Nordfriesland | In ihrem aktuellen Buch „Glücksorte in Nordfriesland – Fahr hin und werd glücklich“, stellt die Autorin Elke Weiler 80 besondere Flecken ihrer neuen Heimat vor. Darunter nicht nur die „Klassiker“, sondern auch diejenigen, die im Verborgenen liegen. Zehn dieser auserwählten Örtlichkeiten werden hier in loser Reihenfolge vorgestellt.

Wo die Schleswigsche Geest in die Flussniederung der mäandernden Treene übergeht, liegt der Ort Fresendelf. Aus dem Niederdeutschen übersetzt, heißt das so viel wie „Friesenhafen“. Einst waren es die Wikinger, heute kommen Touristen gerne per Kanu oder Kajak aus Treia oder Friedrichstadt in die Gegend. Und sie haben auch allen Grund dazu, denn auf dem Wasserweg herrscht eine geradezu meditative Ruhe. Wer nach Fresendelf radelt, erreicht den Fluss über den Fährweg, benannt nach der ehemaligen Fresendelfer Fähre.

Ein niedriger Deich schützt das Gemeindeland vor Überflutungen. Oben ein Schild: Hunde, Zelten und Angeln verboten. Baden auf eigene Gefahr. Im Sommer mutiert die Treene bei Fresendelf nämlich zur beliebten Badestelle, zumindest bei Einheimischen. Zwar werden keine Wasserproben entnommen, da es sich nicht um eine öffentliche Badestelle handelt. Doch so schlecht kann das Wasser nicht sein. Zumindest wird im 15 Kilometer entfernten Friedrichstadt, wo die Treene in die Eider mündet, ganz offiziell geschwommen. Ein winziger Sandstrand und der leichte Zugang zum Wasser begünstigen das Badevergnügen in

Fresendelf genauso wie die lässige Fließgeschwindigkeit. Auch fühlt sich das Wasser im Sommer nie zu frisch an, und auf dem Fluss herrscht kaum Betrieb. Da sind maximal ein paar Schafe und Kühe, die rechts und links am Ufer grasen und den Badenden zuschauen. Auch Störche lassen sich hin und wieder in Fresendelf blicken. Im Herbst sind es dann die Zugvögel, die die Niederungen der Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge bevölkern.

Fresendelf erscheint fast ein wenig aus der Zeit gefallen, die 93 Einwohner führen ein beschauliches Leben. Doch die in Flensburg ansässige Punkrockband „Turbostaat“ zeichnet mit ihrem Lied „Fresendelf “ ein eher

melancholisches Bild des Ortes, an dem die Mitglieder selbst gerne die

Seele baumeln lassen. Der Sound des Liedes? Ruhig. Eben wie Fresendelf.