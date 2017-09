Kurze Saison : Schobüller Freibad hält nun Winterschlaf

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

18.Sep.2017

Die diesjährige Badesaison im Freibad Schobüll ist schon wieder zu Ende: Die letzte Gelegenheit zum Baden bot sich dort am Freitag. „Das Wetter in diesem Sommer war zwar mäßig schön, wir sind aber trotzdem zufrieden mit unserer ersten Freibadsaison“, zieht Benn Olaf Kretschmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Husum, Bilanz. Ab jetzt konzentriere sich alles wieder voll auf das Hallenbad.

Mit 14 Grad Höchsttemperatur, Wind und Schauern verabschiedete sich die Freibadsaison recht ungemütlich. Nun werden die Stadtwerke-Mitarbeiter den Wasserpegel im Becken reduzieren, das Becken abdecken, Büsche und Sträucher zurückschneiden und das ganze Gelände winterfest machen. „Wir freuen uns schon auf die kommende Saison“, sagt Kretschmann. „Dank der Investitionen in diesem Jahr können wir 2018 zu einem früheren Termin in die Freibadzeit starten.“

Nach dem Beschluss der Stadt im Mai, das Bad zu erhalten, hatten die Stadtwerke unter Hochdruck mit den notwendigen Renovierungsarbeiten begonnen, so dass im Juli eröffnet werden konnte. Unter anderem hatten die Stadtwerke vor Eröffnung etliche Stolperfallen auf den Gehwegen rund um das Becken beseitigt sowie die Flucht- und Rettungswege neu gestaltet.

Der Stadtwerke-Chef lobt das Engagement des Bäderpersonals, das während des Sommers an zwei Standorten für einen reibungslosen Betrieb sorgte. Gut angekommen sei bei Urlaubern und Einheimischen ganz besonders die Beach-Party. „Auf Wunsch unserer Gäste wird es auch 2018 eine Neuauflage dieser Veranstaltung geben“, kündigt Kretschmann an.

Das Hallenbad ist werktags von 6 bis 8 Uhr und von 14 bis 22 Uhr geöffnet, sonnabends von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Saunieren kann man dort werktags von 10 bis 22 Uhr. Donnerstags ist die Sauna von 10 bis 16 Uhr den Frauen vorbehalten, an den Wochenenden ist sie von 9 bis 18 Uhr geöffnet.