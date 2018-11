Kampf gegegen Aids : Schnelltest gegen die Sorglosigkeit

An der Westküste startet im November die Kampagne „Kein Aids für alle bis 2020“. Ein frei verkäuflicher Schnelltest soll Apotheken und Drogieriemärkte erreichen.

von Carlo Jolly

18. November 2018, 15:48 Uhr

Aids – das Schreckensthema der 1980er und 1990er Jahre kehrt zurück: als Warnung, nicht zu unvorsichtig zu sein. An der Westküste startet im November die Kampagne „Kein Aids für alle bis 2020“. Bernd Facklam, Vorsitzender der Aids-Hilfe Westküste mit Büro in der Husumer Adolf-Brütt-Straße 21, berichtet, dass in Deutschland immer noch jedes Jahr rund 1000 Menschen an Aids erkrankten: „Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass 13 000 Menschen in Deutschland nichts von ihrer Infektion wissen, 330 davon in Schleswig-Holstein.“ Demnach lebt auch in Nordfriesland eine zweistellige Zahl Infizierter ohne Bewusstsein von der Gefahr. Unwissenheit und Angst vor Stigmatisierung hinderten sie daran, sich nach Risiken auf HIV testen zu lassen, fürchtet Bernd Facklam.

Das soll sich ändern. Ein frei verkäuflicher Schnelltest soll mit der bundesweiten Kampagne Apotheken und Drogieriemärkte erreichen. „Wir wollen zeigen, dass ein positiver HIV-Test kein Todesurteil ist, sondern ein langes Leben ermöglicht“, so Rüdiger Klausmeyer, pädagogischer Mitarbeiter der Aids-Hilfe Westküste. Wenn das Virus früh erkannt werde und man in Behandlung ist, könne man relativ gesund und normal leben, „wie mit einer chronischen Krankheit“, vergleicht Facklam. Wichtiges Ziel sei es auch, Hausärzte zu unterstützen und für die Symptome zu sensibilisieren.

Dass Politik und Institutionen die Initiative wie an der Westküste unterstützten, sei nicht selbstverständlich. Für Menschen wie Husums Bürgermeister Uwe Schmitz aber schon: „Wir ermutigen, zum Test zu gehen. Hier an der Westküste sind wir tolerant.“ Der Vorsitzende des Kreissozialausschusses, Carsten-F. Sörensen, findet: „Das Thema muss wieder ins Blickfeld, damit die Krankheit wirkungsvoll bekämpft werden kann.“ Landrat Dieter Harrsen sieht Vorbilder im Norden: „Schweden ist schon seit 2016 Aids-frei.“ Das gilt zum Beispiel auch für Großbritannien, Dänemark und sogar Botswana.







Beratung: Montag von 9 bis 13 Uhr und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr. Kontrakt: Telefon 0484

1/6684663, E-Mail ahwestkueste@t-online.de.