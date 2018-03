Flohmarkt in Bredstedt : Schnäppchenjagd unter dem Hallendach

Bevor es am 22. April wieder nach draußen geht, steigt am 18. März noch einmal ein Flohmarkt in der Bredstedter BGS-Halle.

von hn

11. März 2018, 15:00 Uhr

Bevor in Bredstedt wieder zur Schnäppchenjagd unter freiem Himmel auf dem Marktplatz geblasen wird, geht am Sonntag, 18. März, noch einmal ein Flohmarkt in der Bundesgrenzschutz-Halle über die Bühne. Zahlreiche Aussteller aus dem Kreisgebiet verwanden die Sportstätte ab 8 Uhr in ein Eldorado für Sammler. Bis 16 Uhr kann an den Tapeziertischen gestöbert und gefeilscht werden. Wie immer achten die Organisatoren darauf, dass der größte Teil der Anbieter Hobby-Trödler privater Natur mit gebrauchten Sachen sind, gewerbsmäßige Händler mit Neuwaren also in der Minderheit bleiben. Es gibt noch einige wenige Restplätze – wer also noch als Verkäufer dabei sein möchte, sollte sich schnell unter den Telefonnummern 04671/933175 oder 04671/932194 anmelden. Für den Klönschnack zwischendurch lädt ein Café-Bereich mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Zusätzlich sorgen wieder die Gastro-Stände vor der Halle für das leibliche Wohl, das Angebot reicht von Fischbrötchen über Pommes und Bratwurst bis hin zu Crepes und Kuchen. Am Sonntag, 22. April, beginnt dann die Open-Air-Saison auf dem Marktplatz. Für Ortsunkundige wird der Weg zur Halle im Gewerbepark „Mittleres Nordfriesland“ weiträumig ab der Bundesstraße 5 ausgeschildert.