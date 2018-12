Husumer Rathaus : Schmucker Tannenbaum

Jetzt kann auch im Husumer Rathaus Weihnachten kommen: Der große Baum ist festlich geschmückt.

von hn

07. Dezember 2018, 09:11 Uhr

Husum | Dank fleißiger Hände hat der große Tannenbaum im Foyer des Rathauses ein festliches Gewand bekommen. Kinder und Jugendliche vom BISS hatten eifrig Weihnachtsschmuck gebastelt, der nun am Baum für einen echten Hingucker sorgt. Bürgermeister Uwe Schmitz half bei der Schmück-Aktion mit, bedankte sich beim städtischen Kinder-und Jugendforum und lud die fröhliche Truppe anschließend in gemütlicher Runde zu Weihnachtstee und Keksen ein. „Das war ein schöner Termin, auf den ich mich in der Vorweihnachtszeit besonders gefreut habe“, sagte er.