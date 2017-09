Husum : Schmierereien sind ein Riesenproblem

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von Simone Schlüter

erstellt am 06.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Nach Feierabend ist noch alles in Ordnung – doch am nächsten Tag sind die frisch gestrichenen Bänke wieder mit Farbe beschmiert. Für die 35 Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Husum (KSH) bedeutet die Sisyphus-Arbeit Frust – für die Storm-Städter und ihre Gäste bleiben unschöne Anblicke und die Motivation weiterzugehen, statt sich auf eine Bank zu setzen. „Es ist seit zwei bis drei Monaten ein Riesenproblem“, sagt ein verärgerter Thomas Leißner.

Der KSH-Teamchef berichtet auf Anfrage unserer Zeitung, dass zurzeit „oft immer ähnliche kryptische Wörter oder Buchstabenfolgen“ nicht nur auf Bänken, beispielsweise im Schlosspark, auf Spielplätzen und im Stadtwald Mauseberge, sondern auch an zahlreichen Wartehäuschen von Bushaltestellen – wie beim Wohngebiet Norderschlag – zu finden seien. Aber auch im Dockkoog unter dem auf Betonpfählen gebauten Café-Holzhaus gebe es Schmierereien sowie an der Kleikuhle im gesamten Fußgängertunnel.

„Wir können es nicht schaffen, besonders nicht, wenn fast alles sofort wieder beschmutzt wird. Außerdem haben wir noch Urlaubszeit und nicht genügend Leute zur Verfügung.“ Ein Fall wird aber vordringlich behandelt: Die Fußgängerbrücke über der Bundesstraße 5 an der Messehalle, die mit farbigen Schlagwörtern verunstaltet worden ist, soll vor der Eröffnung der Husum Wind am 12. September sauber sein. „Das macht doch sonst keinen guten Eindruck“, findet Thomas Leißner. Mit einem Spezialmittel und einem hartborstigen Schrubber werden KSH-Mitarbeiter diese „Verzierungen“ unsichtbar machen.

Sind alle wieder an Bord, wird der Chef wahrscheinlich bis zu zwei Männer nur für die Aktion „Weg mit den Schmierereien“ abstellen müssen. Denn es sind zeitaufwändige Arbeiten: sowohl das Streichen als auch das Entfernen der Farbklecksereien mit Spezialschwämmen vom Glas der Schutzhäuschen an Bushaltestellen. Hoffnung, dass die Täter dieser Sachbeschädigungen gefasst werden, hat Thomas Leißner nicht: „Die kommen ja in der Dunkelheit.“

Doch Anzeige gegen Unbekannt werde in allen Fällen erstattet, ist aus dem Gebäudemanagement zu erfahren. Denn sollte jemand erwischt werden, ist es möglich, ihn auch mit anderen Delikten zu konfrontieren. In 2017 hat diese Art der Sachbeschädigung die Stadt bisher etwa 4500 Euro gekostet.