Polizei sucht Zeugen : Schmierereien im Bredstedter Bahnhof

18. August 2020, 12:41 Uhr

Bredstedt | In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen wurden von unbekannten "Sprayern" diverse Farbschmierereien im Bahnhofsgebäude in Bredstedt festgestellt. Im Bereich der Toiletten, Türen und der Bahnunterführung wurden verschiedene "Tags" (so nennt man in der Sprayer-Szene die stets identischen Symbole eines "Streetart-Künstlers") "ACAB", "OGB" und "ZSAK" aufgesprüht, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900.

