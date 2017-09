Kultur auf den Halligen : Schlussakkord macht Lust auf mehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Malte Jochimsen 1 von 1

„Geld verdienen kann man damit nicht. Wir sind froh, wenn die Kosten gedeckt sind. Denn die Logistik ist teuer, und wir haben den Anspruch, unseren Gästen etwas rundherum Schönes zu bieten“, sagt Malte Jochimsen, der Organisator der Konzertreihe „Kultur auf den Halligen“. Mit mehreren musikalischen Leckerbissen der Sonderklasse ist die diesjährige Ausgabe der fast schon legendären Veranstaltungsreihe auf der Hallig zu Ende gegangen.

Die Gruppen „Kapelle Petra“ und „Mr. Irish Bastards“ gaben sich am vergangenen Sonnabend die Ehre und zum krönenden Abschluss gastierten Björn Paulsen und seine Band sowie Kerstin Ott auf der Hallig. Ersterer – sympathisch schlicht ohne Bühnenklamotten, dafür aber mit Filzhütchen – lebt in der Nähe von Niebüll „in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Straße und hat viel Zeit zum Nachdenken“: So jedenfalls kündigte Jochimsen den Gitarristen und sein Trio an. Paulsen sang Tiefsinniges von Veränderung „auf und davon wie ein Ballon“, von Freundschaft „durch dick und dünn“ und von der Großstadt, aus der er als „Landei auch gern wieder weggeht“ und von der er sich mitgehetzt fühle.

Kerstin Ott, mit warmer Altstimme, erfrischend locker, kommunikativ und mit dem Publikum auf Augenhöhe, sang von der, „die immer lacht“, von ihrem Herzen, das „eine kleine Rakete“ sei und das bewohnt werde von ihren Lieblingsmenschen sowie vom Leben, das verrinnt, wenn man den Hintern nicht hoch kriegt und seine Pläne nicht anpackt, sondern sie nur wie durch ein Fernrohr betrachtet.

Insgesamt hat „Kultur auf den Halligen“ 14 Mal das Publikum nach Langeneß gelockt. „Halligbewohner und Festländer können sich blind aufeinander verlassen“, so Jochimsen. Wichtig sei es, auch in besonderen Situationen nie Stress aufkommen zu lassen und Ungeplantes nach „Nordfriesen-Art sutje und mit kühlem Kopf abzuarbeiten“. Probleme gebe es nicht, nur Herausforderungen: „Wir tragen Verantwortung sowohl für jeden Gast als auch für die Natur, denn die Konzerte finden in einem sensiblen Umfeld statt.“ In Zukunft sollen das Marketing und das kulinarische Angebot noch weiter optimiert werden. Am Schafstall, dem eigentlichen Veranstaltungsort, sind bauliche Veränderungen geplant, damit auch bei Schietwetter die Gäste im Trockenen stehen können.

Gerhard Karau, Seniorchef des Halligkrugs mit dem angegliederten Schafstall, freut sich über die langjährige, solide Zusammenarbeit mit den Künstlern und dem Organisatoren-Team. Schon früher habe er seinen Schafstall im Sommer für kleine, eigene Veranstaltungen genutzt; dann habe er Jochimsen kennengelernt, und peu à peu habe es sich ergeben, das Projekt „Kultur auf den Halligen“ gemeinsam mit Leben zu füllen und „von Tied to Tied wat tosomen to moken“.

Letztlich aber soll die Atmosphäre bleiben wie sie ist. „Die Professionalität haben wir. Der ursprüngliche Charme, das Charisma der Konzertreihe soll auf jeden Fall erhalten bleiben, auch die familiäre Atmosphäre.“ Von Publikum und Künstlern komme durchweg ein positives Feedback, das eine fast hundertprozentige Zufriedenheit signalisiere: „Hier ist das Herzblut und die Überzeugung, etwas Gutes zu tun, in jedem Moment spürbar.“ Für viele steht laut Jochimsen fest: „Langeneß ist eine der schönsten Konzert-Locations deutschlandweit.“

Dass das so ist, liegt freilich auch am Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Helfer, der Gastronomie-Betreiber auf Langeneß sowie der Reederei Heinrich von Holdt, deren „Seeadler“ zuverlässig als gemütlicher Shuttle zwischen Schlüttsiel und der Hallig pendelt. Wenn dann noch die Abendsonne blutrot hinter spiegelglatter See versinkt und Kerstin Ott und Björn Paulsen das Konzert spontan an Bord improvisiert fortsetzen, hat die Veranstaltungsreihe einen Schlussakkord erhalten, der bei allen noch lange nachhallen wird.