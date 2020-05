Freiwillige Feuerwehr Husum : Schlüsselübergabe: Ein neues Auto für die Wehr

Das Mannschaftstransportfahrzeug hat Platz für acht Personen.

von Stefan Petersen

26. Mai 2020, 13:18 Uhr

Die Schlüsselübergabe für das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) fand auf Abstand zwischen dem Bürgermeister und dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr am Rathaus statt.

„An Tagen wie diesen wird die Wertschätzung uns gegenüber noch sichtbarer. Der Feuerwehrbedarfsplan gibt vor, was wir für unsere Arbeit benötigen. Seitens der Stadt wird nichts aufgeschoben, was im Plan steht, sondern erfüllt“, freute sich Wehrführer Frank Dostal und fügte hinzu: „Dafür bin ich insbesondere der Stadtpolitik sehr dankbar.“ Er war in Begleitung von Heiko Feddersen, hauptamtlicher Gerätewart, der gemeinsam mit zwei seiner Kollegen annähernd ein halbes Jahr Informationen gesammelt hatte, bevor das richtige Fahrzeug gefunden wurde. Gut Ding will eben Weile haben.

In Corona-Zeiten wird das MTF nur fünf, anstatt acht Personen befördern können. Doch nicht nur für sie kommt es zum Einsatz, sondern auch als Transportmittel für Material.

Die Neu-Anschaffung war von Nöten, wie Malte Hansen, Leiter des Ordnungsamtes erklärte. „Das alte MTF hat der Feuerwehr 15 Jahre lang gedient und war nun dementsprechend in die Jahre gekommen. Das schlägt sich auch im Reparaturaufwand nieder.“

Die Investitionskosten beliefen sich auf etwa 48.600 Euro, die vollständig von der Stadt Husum getragen wurden. Eine Förderung durch Dritte gab es nicht – anders als bei Lösch- oder Sonderfahrzeugen. Eine gute Investition, wie Bürgermeister Uwe Schmitz befand, als er sich die neue Errungenschaft näher anschaute. Bei dieser Gelegenheit dankte er dem Wehrführer für die gute Arbeit, die die Kameradinnen und Kameraden leisten. „Ihr macht das alle richtig gut, gerade auch in diesen Zeiten mit den schrägen Rahmenbedingungen.“