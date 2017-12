Küstenschnack : Schlimmer geht es immer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von hn

erstellt am 30.Dez.2017 | 11:00 Uhr

Rückblicke fallen naturgemäß eher durchwachsen aus: Irgendwas ist ja schließlich immer. Um nicht im Jahresendzeit-Blues zu versinken, lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken, was 2017 auch alles hätte passieren können – uns aber erspart geblieben ist. Stellen wir uns also vor (und am Anfang fällt das noch recht leicht): Zu den gefühlt 85 verschiedenen Schäden, die die Züge auf der Marschbahn-Strecke befallen haben, wäre ein 86. Problem hinzugekommen und die Deutsche Bahn hätte die Strecke entnervt aufgegeben. Wohin nun aber mit den defekt-anfälligen Waggons? Da fiel einem doch glatt der Husumer Gastronom ein, der im Sommer die Idee des „Bahnhofs am Dockkoog“ mit ausrangierten Wagen als Ferienwohnungen oder Hotelzimmer ersonnen hatte. Vielleicht hätte der ja Interesse? Oder der Betreiber des Nordseehotels, der ja ohnehin alle mit der Nachricht, in sechsstelliger Höhe investieren zu wollen, überrascht hat? Natürlich durfte so ein Verkauf nicht unter der Hand an privat erfolgen, also stellte das Land Schleswig-Holstein die Weichen für eine öffentliche Ausschreibung. Und aus dem Bieter-Wettstreit ging – wir denken uns in diesem Fall ausnahmsweise mal nichts dabei – völlig überraschend der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) hervor. Denn – so die Idee – die stabil gebauten Fahrzeuge würden sich, befüllt mit Steinen und Sand, doch trefflich als Kern der geplanten Deichverstärkung machen. Das mit den Steinen hat ja schon beim Nordstrander Klimadeich nicht wirklich gut geklappt – doch schließlich verdient jeder eine zweite Chance, also auch der LKN. Auf das schon mal vorsorglich an den Dockkoog gerollte ausrangierte Zugmaterial griff dann allerdings der Blanke Hans zu. Sturmflut-Touristen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit der Bahn angereist waren, hielten die auf den Wellen tanzenden Waggons für eine künstlerische Ergänzung zu Julia Bornefelds dort seit Jahren flatternden Windhosen. Doch dann war der Zug schnell optisch abgefahren und verstopfte die ohnehin schon zu flache Fahrrinne im Husumer Außenhafen. Dramatisches Ende vom Lied: Kein Schiff wird kommen . . .