Paritäts-Debatte : Schlange stehen für die Politik?

Die Größe des Aufsichtsrats für das Husumer Alten- und Pflegeheim löst eine Paritäts-Debatte in der Stadtvertretung aus.

„Das ist wie beim Eislaufen“, sagte eine Politikerin in der Pause der ersten Stadtvertretersitzung 2018: „Ausschüsse sind Pflicht. Das hier ist die Kür.“ SPD-Fraktionschef Horst Bauer hatte es vor einiger Zeit mal scherzhaft auf die Formel „Eigentlich ist zum Thema alles gesagt – nur noch nicht von mir“ gebracht. Mit anderen Worten: Stadtvertretung ist ein bisschen wie Schaulaufen. Und so war es auch dieses Mal wieder, zumindest in einigen Punkten.

Tatsächlich waren die Inhalte der Sitzung in den Gremien umfassend vorbereitet worden waren. Wenn Sitzungsleiter Peter Empen dennoch ins Schwitzen geriet, dann vor allem deshalb, weil viele Tagesordnungspunkte „nach Vorlage“ entschieden wurden und er mit dem Papierkram kaum noch nachkam.

Zu einem Thema gab es allerdings doch Redebedarf, und zwar weniger in der Sache als wegen eines „zentralen Randproblems“. Das umtreibt Politik und Verwaltung schon seit einiger Zeit und hat sogar ein Gerichtsverfahren nach sich gezogen. Es geht um die paritätische Besetzung von Gremien mit Frauen und Männern (wir berichteten). Neuen Zündstoff erhielt die Debatte durch einen kurzfristig nachgereichten Antrag der CDU im Hinblick auf „Änderungen im Gesellschaftervertrag der Gemeinnützigen Husumer Alten- und Pflegeheim GmbH“. Eingangs hatte Bürgermeister Uwe Schmitz noch einmal deutlich gemacht, was er von diesen Änderungen hält: wenig bis gar nichts. Aber wie heißt es: Wat mutt, dat mutt. Und obgleich das Alten- und Pflegeheim – als eines der letzten kommunalen im Lande – hervorragend funktioniert habe, bekommt es auf Initiative des Landes jetzt ein neues gesellschaftsrechtliches Fundament. Für Bauer komplett unverständlich. „Das ist unser Kind. Wir haben uns damals bewusst gegen einen Verkauf entschieden“, sagte der SPD-Politiker. Danach habe es Zeiten gegeben, in denen man diese Entscheidung hätte bereuen können. „Aber der Erfolg gab uns recht.“ Und heute könne man sagen: „Wir waren mutig.“ Dennoch sei die Stadt gezwungen, den Mustergesellschaftsvertrag des Landes zu unterschreiben, sagte er. „Aber wir werden dafür sorgen, dass das Personal nicht in die Hände von Geschäftsführung und Aufsichtsrat gerät.“ Der Erfolg der Einrichtung dürfe nicht auf dem Rücken der Belegschaft ausgetragen werden.

Das sahen die Vertreter der anderen Fraktionen genauso. Gleichwohl kritisierte Frank Hofeditz, dass CDU und SPD die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von neun auf sieben reduzieren wollen. Da spielten die beiden Großen mal wieder ihre Mehrheit aus, sagte der Grünen-Fraktionschef und bezeichnete die Begründung für diesen Vorstoß als „merkwürdig“. Es sei schwer, geeignete Frauen für solche Posten zu finden, hatte es geheißen. Tatsächlich handle es sich aber wohl um eine Umgehungsstrategie zu Lasten der Frauen und der kleineren Fraktionen. „Ich wünschte mir da an dieser Stelle echte Teilhabe und keine Gönnerhaftigkeit“, erklärte Hofeditz.

Das wollte der CDU-Fraktionschef so nicht stehen lassen. „Man trifft in den Gremien sowieso immer auf die dieselben Leute“, versuchte Christian Czock seine Sicht der Dinge zu untermauern. Mit „Gönnerhaftigkeit“ habe das gar nichts zu tun, wohl aber mit Überlegungen, wie der Mehraufwand in Grenzen gehalten werden könne. Und es sei ja nun auch nicht so, dass die Frauen Schlange stünden, wenn es um die Verteilung politischer Ämter ginge. Außerdem müsse ja auch eine gewisse Qualität gewährleistet sein. Dem widersprach Fraktionskollege Alfred Mordhorst: „Schau mal ins Gesetz, da steht nicht, dass man über Qualifikationen verfügen muss.“ „Aber es hilft“, rief daraufhin Horst Bauer in den Saal.

Am Ende setzten sich die großen Fraktionen durch. Die kleinen stimmten gegen den Antrag der CDU.