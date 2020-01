Langenhorn : Scheinwerfer an Baumaschinen abmontiert und Diesel gestohlen

In Zusammenhang mit Diebstählen und Beschädigungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Avatar_shz von hn

21. Januar 2020, 16:39 Uhr

Langenhorn | Betroffen ist ein Bereich im Langenhorner Beekensweg, östlich der Eisenbahnstrecke Hamburg-Westerland. Am dortigen Bahnübergang diente eine Fläche für die Dauer von Erdbauarbeiten und einer Gleisbett-Erneuerung als Lagerplatz. Dieser sollte nun renaturiert werden. Vor Weihnachten wurden daher von einer ortsfremden Firma die dafür benötigten Baumaschinen (Bagger/Raupe/Walze) verschlossen am beschriebenen Lagerplatz abgestellt und zurückgelassen.

Scheinwerfer abmontiert und Diesel gestohlen

Irgendwann zwischen dem Arbeitsende am 19. Dezember 2019 und dem Arbeitsbeginn am 21. Januar, 8.30 Uhr, suchten Unbekannte das Areal auf. Bei Arbeitsbeginn am Dienstag wurde festgestellt, dass in der Zwischenzeit die Täter alle Fahrzeuge beschädigt hatten. So wurden laut Polizeiangaben elf LED-Arbeitsscheinwerfer abmontiert und gestohlen sowie etwa 300 Liter Dieselkraftstoff und der Auspuff der Raupe entwendet. Außerdem wurde bei einem Fahrzeug ein Lüftungsgitter am Motorgehäuse eingedrückt sowie ein Tankdeckel beschädigt.

Hinweise erbeten

Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei Bredstedt unter 04671/ 4044900.