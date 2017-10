Halloween : Schauriges Stelldichein im Multimar

vergrößern 1 von 1 Foto: Claussen/LKN.SH 1 von 1

von hn

erstellt am 22.Okt.2017 | 08:00 Uhr

Schaurig-schön: Das Wattforum verwandelt sich am Sonnabend, 28. Oktober, in ein Gruselkabinett. Das Halloween-Familienfest im Nationalpark-Zentrum beginnt um 18.30 Uhr. Verkleidete Multimar-Mitarbeiter bieten in der großen Wattenmeer-Ausstellung spannende Mitmach-Aktionen, Spiele und ein Quiz. Außerdem wird das schrecklich-schönste Kostüm gekürt. In den Aquarien können zwischen den Steinen lauernde Seeskorpione, Seespinnen, Seeteufel und andere kuriose Meeresbewohner beobachtet werden, die an das Leben in der kühlen Finsternis gewöhnt sind. Mit großen Augen, Tastfingern oder Fühlern finden sie auch im trüben Wasser Beute und Nahrung. Passend zu Halloween tischt das Multimar-Restaurant gruselige Köstlichkeiten aus der Hexenküche auf, die sonst auf keinem Speiseplan zu finden sind.