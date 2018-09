Breklum : Schädlicher Lärm: 82 Wohnungen betroffen

Die höchste Lärmbelastung in Breklum geht von der auf einer Länge von fast zwei Kilometern durch den Ort verlaufenden Bundesstraße 5 aus.

von Udo Rahn

24. September 2018, 16:15 Uhr

Einstimmig segneten Breklums Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung die Fortschreibung des bereits im März 2015 aufgestellten Lärmaktionsplanes ab, nachdem er im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegen hatte. „Stellungnahmen wurden nicht abgegeben“, stellte Bürgermeister Claus Lass fest. Die getroffenen Feststellung im Plan sind bis heute aktuell.

Es wurde festgestellt, dass die höchste Lärmbelastung von der durch den Ort in einer Länge von fast zwei Kilometern verlaufenden Bundesstraße 5 ausgeht. Immerhin werden in dem Bereich 60 Menschen durchschnittlich 24 Stunden lang mit einem Lärmpegel bis zu 60 Dezibel belastet. Zwischen 60 und 65 Dezibel Lärm müssen 50 aushalten, über 65 Dezibel immer noch 30. In der Nacht sinkt der Pegel auf durchschnittlich bis zu 65 Dezibel ab. Experten sprechen davon, dass im Schlaf schon 40 Dezibel gesundheitsschädlich sein können. Insgesamt sind 82 Wohnungen betroffen.

Man habe bereits vor einigen Jahren, so Lass, die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Ortsdurchfahrt auf 50 Stundenkilometer durchgesetzt. Im Lärmaktionsplan wird empfohlen, bei einer künftigen Sanierung des Straßenbelages den sogenannten Flüsterasphalt zu verwenden.

Im übrigen, so Lass, sei noch einmal der Forderung nach der schon lange fälligen Ortsumgehung Nachdruck verliehen worden.