Husumer Filmtage : Save the Planet: Worauf warten wir noch?

Die Husumer Filmtage vom 26. September bis zum 2. Oktober widmen sich dem Klimawandel. Und vielem anderen mehr.

Husum | „Nichts bleibt, wie es ist“, sagt Hans-Peter Schweger nachdenklich. Im Klartext heißt das: Auch die Husumer Filmtage wandeln sich. Was könnte das besser demonstrieren als das Schwerpunktthema ihrer 34. Auflage. „Obwohl wir damit schon schwanger gegangen sind, als es die Friday-for-Future-Bewegung noch gar nicht gab“, berichtet der Volkshochschul-Direktor. Es lautet: „Save the Planet – Worauf warten wir noch?“

Ja, worauf eigentlich? Das Thema passe in die Zeit, sind sich die vier Kuratoriums-Mitglieder einig, „selbst wenn es Leute gibt, die sagen: ,Ich kann es schon nicht mehr hören.‘“ Aber wegsehen ist keine Alternative, nicht in dieser und in keiner anderen Frage. Außerdem sensibilisieren Bilder manchmal mehr als 1000 Worte.

Und Bilder gibt es dazu mehr als genug: Zum Beispiel in dem deutsch-kanadischen Dokumentarfilm „Dark Eden“, der auf eindrucksvolle Weise die Kehrseite unseres Konsum-Verhaltens zeigt und in kraftvollen Bildern die Zerstörung der kanadischen Wildnis zur Gewinnung von Öl aus Teersand thematisiert. Eine hierzulande kaum bekannte ökologische Katastrophe von gigantischem Ausmaß. Oder in „The End of Meat“, in dem Mark Pierschel der Frage nachgeht, ob der Mensch sein Verhältnis zu Tieren möglicherweise nicht komplett neu denken muss – nicht nur im Hinblick auf seine Ernährungsgewohnheiten. Oder im Eröffnungsfilm „Before the Flood“, in dem Schauspieler Leonardo DiCaprio Wissenschaftler, Politiker und Geschäftsleute laienhaft-nachdrücklich über den Klimawandel und seine Folgen befragt.

„Allen Beiträgen gemein ist, dass hier nicht nur der Zeigefinger gehoben wird, sondern dass es sich um konstruktive Beiträge handelt“, erläutert Hans-Peter Schweger. Dazu passt, dass am Eröffnungsabend (Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr) nicht nur „Before the Flood“ gezeigt wird, sondern Doris Lorenz von der Heinrich-Böll-Stiftung in das Thema einführt und die Initiative „Bürger für die Energiewende in Husum“ lokale Gegenentwürfe zum gängigen Handeln vorstellt.

Ein Modell, das sich durch das gesamte Festival zieht und bereits am Freitag (27.) mit einer kombinierten Lesung-Filmvorführung seine Fortsetzung findet. Erst liest Günter Wessel aus seiner etwas anderen Familiengeschichte „Vier fürs Klima“, anschließend tritt der Schweizer Streifen „Fair Traders“ den Beweis an, dass Handel auch anders geht. „Überhaupt beschäftigt uns natürlich die Frage: Was kann der einfache Bürger tun, um zur Klimaschonung beizutragen.“ Darüber und über vieles andere können Festival-Besucher am Sonntag, 29. September, ab 19.30 Uhr nach dem Film „Climate Warriors“, auch mit der früheren Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast, sowie einem Pionier des biologischen Landbaus in Deutschland, Bernward Geier, diskutieren.

Doch die Husumer Filmtage wären nicht, was sie sind, wenn sie angestammte Segmente vernachlässigen würden. So wird am Mittwoch, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr in einer Vorpremiere die Neuverfilmung von Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“ zu sehen sein. Und Claus Oppermann ist nicht nur mit seiner unverzichtbaren Kurzfilmrolle, sondern am Montag (30.) ab 17 Uhr zudem mit dem Film „Bis an die Grenze “ vertreten. Denn: „Auch 30 Jahre Fall der Mauer dürfen bei diesem Festival natürlich nicht fehlen.“ Und zum Gedenken an das verstorbene Kuratoriums-Mitglied Joachim Steffen, „der immer gesagt hat, dass wir das spezifische Filmerbe Schleswig-Holsteins herausarbeiten müssen“ (Schweger), gibt es am Freitag (27.) ab 17.45 Uhr „Film ohne Titel“ aus dem Jahr 1947 zu sehen. In den Hauptrollen gleich drei Schleswig-Holsteiner: Hans Söhnker, Erich Ponto und die gebürtige Deezbüllerin Carsta Löck.

Neu im Programm ist das sogenannte Lola-Fenster, in dessen Rahmen die preisgekrönten Filme „Gundermann“ und „Styx“ vorgestellt werden. Und in der Reihe „Schleswig-Holstein im Film“ freut sich das Kuratorium nicht nur auf den Oskar-nominierten Film „Systemsprenger“, sondern auch auf dessen Regisseurin Nora Fingscheidt. „Ob sie kommt, ist allerdings nicht sicher.“ „Auch Leben ist eine Kunst – der Fall Max Emden“ ist einer von sechs Beiträgen in der Reihe „Neuer Deutscher Film“ und sein Regisseur André Schäfer zur Hälfte Kölner und Eiderstedter. Rüdiger Petersen wiederum ist gebürtiger Nordfriese und spielte in seiner Jugend in der Theatergruppe „De junge Lüüd ut Löwenstedt“ mit. Jetzt stellt er seine Biografie über die einstige Schauspieler-Ikone Paul Dahlke vor.



Programmhefte der 34. Filmtage vom 26. September bis zum 2. Oktober sind unter anderem in der Volkshochschule erhältlich. Im Netz sind die 28 Festival-Filme unter www.husumer-filmtage zu finden.