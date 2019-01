Veranstaltungszentrum : Sankt Peter-Ording: Defibrillator aus „Dünen-Hus“ gestohlen

Das Gerät im Wert von 2000 Euro wurde aus dem Foyer gestohlen. Der Diebstahl hat einen lauten Alarm ausgelöst.

von Gerrit Hencke

15. Januar 2019, 10:34 Uhr

Sankt Peter-Ording | Unbekannte haben aus dem Foyer des Veranstaltungszentrums „Dünen-Hus“ in Sankt Peter-Ording einen Defibrillator gestohlen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurde das medizinische Gerät der Marke Philips (HeartStart FRx) im Wert von ca. 2000 Euro in der Zeit von Sonntagmorgen, 07.30 Uhr, bis Montagmorgen, 03.15 Uhr, entwendet.

Der Defibrillator soll im Notfall zur Reanimation eines Menschen (auch bei Kindern und Säuglingen) eingesetzt werden. Er wurde aus einem alarmgesicherten Kasten entnommen. Der Defibrillator befindet sich in einer roten Transporttasche. Öffnet man diesen, ertönt eine 120 Dezibel laute Alarm-Sirene. Das Foyer des Veranstaltungszentrums ist für jedermann zugänglich.

Die Polizeistation in Sankt Peter-Ording hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber:

Wer hat beobachtet, wie das Gerät aus dem Foyer entwendet wurde?

Wer hat einen Alarm in dem Zeitraum wahrgenommen?

Wer kann etwas zu dem Verbleib des medizinischen Gerätes sagen?

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Peter-Ording unter der Rufnummer 04869/95206 in Verbindung zu setzen.

