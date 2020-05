Hallig Hooge : Sanierung und Ausbau der K 82 beginnt

Die Arbeiten am 2,7 Millionen Euro-Projekt starten am 25. Mai und dauern voraussichtlich bis Mitte September an.

13. Mai 2020, 11:00 Uhr

Hallig Hooge | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass die K 82 auf Hallig Hooge in dem Zeitraum vom 25. Mai bis voraussichtlich Mitte September 2020 saniert wird.

Terminverschiebungen möglich

Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität teilweise nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Witterungsbedingt kann es zu Terminverschiebungen kommen.

Keine Umleitungen

Umleitungen erfolgen anlass- und baufortschrittsbezogen. Aufgrund der spezifischen Straßeninfrastruktur auf Hallig Hooge ist keine ausgewiesene Umleitung möglich, heißt es weiter.

Baukosten: 2,7 Millionen Euro

Die Baukosten betragen rund 2,7 Millionen Euro und werden vom Kreis getragen. Aufgrund der Platzverhältnisse auf der Hallig wird darum gebeten, während der Zeit der Baudurchführung, nicht mit dem Auto auf die Hallig zu kommen. Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt und den Gemeinden abgestimmt.

Rücksicht üben

Der LBV.SH bittet, sich auf die weiteren Arbeiten einzustellen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.