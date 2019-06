Horstedt muss mehr zahlen : Sanierung Sportzentrums Arlewatt deutlich teurer

Ursache bei der Realisierung der Maßnahme waren Zeitdruck bei Antragstellung auf Förderung, gestiegene Leistungen sowie Firmen-Zuschläge.

Horstedt | Erhebliche Kostensteigerungen für die Sanierung des Sickiweges in Horstedt und des Sportzentrums in Arlewatt, das die Osterdörfer Arlewatt, Horstedt und Olderup auch unter dem Namen Dorfgemeinschaftszentrum (DGZ) gemeinsam betreiben, bereiten der Gemeindevertretung Horstedt starkes Kopfzerbrechen. Zur Erörterung der Sachverhalte hatte die Gemeindevertretung den leitenden Verwaltungsbeamten des Amtes Nordsee-Treene Stefan Bohlen und Ingenieur Oliver Karich zur fünften öffentlichen Sitzung eingeladen.

Für das „recht komplexe Bauvorhaben“ zur Sanierung des Sportzentrums in Arlewatt im Rahmen eines Landes-Förderprogramms habe nur ein äußerst geringer Zeitraum für die erste Kostenschätzung zur Verfügung gestanden, da eine Nachfrage aus dem Schulverband erst zwei Tage vor dem Ende der Antragsstellung eingegangen war, erklärte Bohlen. Darüber hinaus hätten sich die Leistungen bei einer Begehung der Räume erneut verändert und zu einer nicht unerheblichen Kostensteigerung geführt. Da die Maßnahme in einem sehr engen Zeitraum abgewickelt werden musste und die beteiligten Firmen aufgrund hoher Auslastung entsprechende Aufschläge verlangten, sei es weiterhin zu einer Kostensteigerung gekommen.

„Der Schulverband hätte zu jedem Zeitpunkt aus dem Förderantrag aussteigen können, hat aber trotz steigender Kosten an dem Projekt festgehalten“, betonte der leitende Verwaltungsbeamte nachdrücklich und empfahl Maßnahmen künftig frühzeitig zu planen und unter günstigen Rahmenbedingungen umzusetzen. Zur Beruhigung der Gemüter fügte er abschließend an: „Sie haben mit der Sanierung ein tolles Dorfgemeinschaftszentrum bekommen – das hält jetzt auch die nächsten 15 bis 20 Jahre. Da haben sie als Gemeinden gewonnen.“ Bürgermeister Michael Hansen räumte ein: „Wir werden in Klausur gehen und überlegen, welche Maßnahmen wir brauchen, damit wir künftig besser strukturiert planen oder entscheiden, dass wir etwas nicht machen.“

„Licht am Ende des Tunnels, damit wir für die Zukunft besser aufgestellt sind“ – das erhofften sich Gemeindechef und Gemeindevertreter auch hinsichtlich der Kostensteigerungen für die Sanierung des Sickiweges. Ingenieur Oliver Karich informierte detailliert über die Arbeiten vor Ort. Das Ergebnis der Ausschreibung, eine erforderliche Änderung der Bauweise mit Schotter und ein Planungsfehler bei der Mengenbemessung für den Asphalt trugen zu erheblichen Kostensteigerungen bei, so Karich.

Wie bereits bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019 Ende letzten Jahres deutlich wurde, erwarten die Gemeindevertreter aufgrund laufender Kosten, jährlicher Umlagen und großer Infrastrukturprojekte in den zurückliegenden Jahren künftig höhere Belastungen und weniger finanzielle Spielräume für die Gemeinde. Vor diesem Hintergrund befasst sich gegenwärtig der Finanzausschuss der Gemeinde mit einer Anhebung der Hebesätze im Jahr 2020 für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer.