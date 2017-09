Joldelund : Saiten-Magier aus aller Welt gratulieren

vergrößern 1 von 5 Foto: Udo Rahn 1 von 5









Es war ein Jubiläums-Wochenende mit vielen Höhepunkten: Das zum Kult gewordene Guitar Heroes Festival in Joldelund lockte viele treue Stammgäste und Fans, aber auch Neulinge in die zum Rock- und Blues-Tempel gewordene Scheune von Biobäcker Gerd Lorenzen. Drei Tage lang lauschten sie den Saiten-Magiern aus aller Welt – und gratulierten dem Initiator zum 55. Geburtstag. Genau an seinem Jubeltag vor zehn Jahren war bei Gerd Lorenzen die Idee geboren worden, ein Event der etwas größeren Art mitten auf dem Lande auf die Beine zu stellen. Seine Geburtstagsfete zum 45. mit einer Live-Band aus Hamburg hatte so viel Erfolg, dass sie zur Initialzündung wurde.

Viele Hände durfte Gerd Lorenzen mit dem doppelten Jubiläumstag schütteln. Sichtlich gerührt bedankte er sich. Ohne Umschweife stimmte der Meister-Gitarrist Paul Rose aus England mit seiner Band – sie machten den Auftakt in der Runde der Musiker – das Ständchen Happy Birthday an. Kräftig sangen die Besucher mit.

Was sich danach in wenigen Minuten auf der Bühne abspielte, entwickelte sich zu einem musikalischen Erdbeben. Der Gitarren-Hexer, wie Rose weltweit von Bluesrock-Freunden genannt wird, zeigte, dass er keine Effekte brauchte. Mit jedem seiner meist eigenen Stücke steigerte er sich. Ohne Absprachen bildete er mit seinen Mitstreitern eine hörbare Einheit. Er überraschte immer wieder mit atemberaubenden Riffs. Eine Hommage an Jimi Hendrix fehlte nicht. Schnörkellos, präzise und ohne viel Technik im Paket gab er die Steilvorlage für die weiteren Acts, die nicht minder genial waren.

So betrat zum ersten Mal die Joldelunder Bühne der australische Gitarrist, Schlagzeuger und Sänger Steve Hill. Eineinhalb Stunden rockte er deftige Nummern – allesamt ohne Band in typischer One-Man-Band-Manier. Die pulsierende Show mit ausgefeilter Technik und einem Mix aus Rock’n Roll, Folk, Country, Blues und Rock riss das Publikum zu Beifallsstürmen hin. „Ja, es gibt hier immer wieder Steigerungen, und das ist so klasse“, so der Kommentar von Tim Kruse aus Hamburg in der Pause. Genau das schätze er so an dem Festival.

Mit einer etwas anderen Stilrichtung kam die Band „Jive Mother Mary“ um Gitarrist und Sänger Mason Keck aus North Carolina/USA daher. Mit gnadenlosen Sounds erreichten sie ihr Publikum. Dabei drifteten die Akteure durch die Rock- und Pop-Welten. Viele eigene Songs waren dabei, die auffällig meist verhalten mit Gesang und Gitarre begannen und sich bis zu immer eindringlicheren Gesangslinien mit melodiösen Gitarren-Soli und Improvisationen steigerten. „Das war mal ganz anders, nicht meine Welt, aber faszinierend“, meinte Renate Holm aus er Nähe von Eckernförde. Sie sei eigentlich wegen Paul Rose hier, aber auch die Auftritte der anderen hätte sie begeistert, so dass sie spontan beschlossen habe, auch den zweiten Abend „mitzunehmen“, und der brachte wiederum meisterliche Höhepunkte. So baute die Gruppe „The Blue Poets“ um den deutschen Gitarristen Marcus Deml von der ersten Sekunde an eine knackig-harte Blues-Rock-Wand auf der Bühne auf. Mit viel Gefühl und Power sang der Australier Gordon Grey die eigenen Texte mitten in den Klangteppich aus fordernden Bass- und Gitarrenläufen hinein.

Den Schlusspunkt setzte der irische Gitarrist Simon Mc Brid mit seiner Band. Ohne Zweifel war zu bemerken, dass er in den Fußspuren von Rory Gallagher und Gary Moore wandelt. Mit großer Stimme und kunstvollem Gitarrenspiel beeindruckte er auch am Sonntag im Rahmen seines Akustik-Gigs. Weiterer Höhepunkt war die Welturaufführung des Kinofilms „Guitar Heroes in Joldelund“ von Jan Ö. Meier. Der Streifen kommt nun in die Kinos (wir berichteten). Am Sonnabendnachmittag rockten zudem Nachwuchsbands wie „Doctor Lovepower & his nurse“, „No Men Missin“ oder „Scope“ die Zeltbühne draußen.

„Für mich war das wieder ein geniales Wochenende mit tollen Bands“, so Hannelore Hansen aus Flensburg. „Wir sind hier eine richtige Familie. Viele kennen sich inzwischen sehr gut. Es sind Freundschaften entstanden, und jedes Mal liegt eine besondere, friedliche und tolle Atmosphäre in der Luft.“