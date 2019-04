Bredstedt : Saisonstart im Naturzentrum Mittleres Nordfriesland

Ein Bücherflohmarkt, ein Kräuter, Wild- und Gemüsepflanzenmarkt sowie viele Informationen bilden am Mittwoch den Auftakt.

29. April 2019

Bredstedt | Voller Stolz präsentiert Annemarie Matthiessen das Diorama des deutschen Mischwaldes im Bredstedter Naturzentrum in der Bahnhofstraße. Das Schaubild, in dem neben Fuchs, Rehkitz und Fasan auch invasive Arten wie Waschbär oder Marderhund vertreten sind, stammt noch aus Zeiten des Gründers Walter Fiedler. Der ehemalige Realschulkonrektor hatte das Institut 1971 gemeinsam mit seinen Schülern gegründet. Seitdem hat sich jedoch einiges getan: Der Trägerverein Naturzentrum Mittleres Nordfriesland in Bredstedt, für den Annemarie Matthiessen die Öffentlichkeitsarbeit macht, hat die Leitung 2005 übernommen und die Ausstellung seither stetig modernisiert und erweitert.

Dabei ist der Verein mit seinen drei fest angestellten Mitarbeitern und den ehrenamtlichen Helfern auf einer wichtigen Mission: Das Naturzentrum sei ein Denkmal für den Naturschutz, so Matthiessen. Es ist dem Verein eine Herzensangelegenheit, bei der es darum geht, die strukturreichen Landschaftsformen und Lebensräume Nordfrieslands in ihrer Vielfalt zu bewahren und das Wissen darüber auch an jüngere Generationen weiterzugeben.

Ein Projekt, das Annemarie Matthiessen besonders am Herzen liegt, ist die Rettung der blütenbestäubenden Insekten. Zu diesem Zweck wurden extra Bienenkästen angefertigt und eigenhändig ein Bienenvolk angeschafft, das mittlerweile im Garten des Naturzentrums heimisch ist und fleißig Honig produziert. Die Bienen seien auch für die Region von essentieller Bedeutung: „Sie sorgen dafür, dass wir täglich satt werden. Ohne sie wäre unser Tisch nicht so reichlich gedeckt“, erklärt die ehrenamtliche Pressesprecherin. Um den Bienen eine Lebensgrundlage zu schaffen, wurden beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Schülern der Gemeinschaftsschule Bredstedt 2000 Tüten mit Saatgut an willige Helfer verteilt.

Doch das Naturzentrum Bredstedt ist nicht nur auf lokaler Ebene tätig. Mit Natura 2000 ist die Einrichtung Teil eines europaweiten Netzwerks von Naturschutzgebieten. Besondere Bedeutung hat in der EU-Initiative auch der Schutz bedrohter Tierarten. Während sich die Bestände einiger Arten, etwa die der Kegelrobbe, in den letzten Jahren erholt haben, stehen andere vor dem Aussterben. „So verenden beispielsweise jedes Jahr mehr Schweinswale, als Jungtiere geboren werden“, informiert Matthiessen. Die Meeressäuger verfangen sich häufig in den Stellnetzen der Fischer und ertrinken. Natura 2000 soll dazu beitragen, den Naturschutz über wirtschaftliche Interessen zu stellen.

Dem Erhalt der Meere ist in den Hallen des Naturzentrums ein eigener Raum gewidmet. Hier können neben im Aquarium lebenden Krebsen sogar präparierte Robben bestaunt werden. „Anfassen ausdrücklich erlaubt“, verrät Annemarie Matthiesen. Besonders für Kinder sei dies im digitalen Zeitalter die ideale Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben. Zusätzlich zu Nord- und Ostsee werden auch andere Lebensräume mit Hilfe der aufwändigen Kulissen und Tier-Präparate authentisch dargestellt. Darüber hinaus erfahren Besucher der Ausstellung auch etwas über andere Themen mit lokalem Bezug wie etwa Deichbau oder Torfgewinnung. Ein fester Bestandteil der Ausstellung ist mittlerweile auch ein Terrarium, das von der 1,50 Meter langen Amerikanischen Kornnatter Nepumuk bewohnt wird.

Die konstante Instandhaltung und Erweiterung der Ausstellung ist jedoch durchaus kostspielig. Zwar ist das Gebäude Eigentum der Stadt Bredstedt und dem Verein werden von der Kommune jedes Jahr 10.000 Euro zur Verfügung gestellt, um die jährlichen Kosten von rund 51.000 Euro zu decken, reicht das jedoch nicht. Daher freuen sich die Betreiber stets auch über Spenden. Auf diese Weise war es etwa möglich, in dem ehemaligen Schulgebäude einen Treppenlift zu installieren und die Einrichtung so auch behindertengerecht zu machen.

Das Programm

Am 1. Mai startet das Naturzentrum ab 10 Uhr (bis 17 Uhr) mit einem Bücherflohmarkt in die Sommersaison. Neben regionalen Spezialitäten wie Fleisch vom Galloway, geräucherten Forellen und Marmelade gibt es Kaffee und Kuchen. Im Außenbereich erwarten die Besucher blühende Wildpflanzen, sortenfestes Saatgut und Informationen rund das Thema Garten. Außerdem bietet Erika Rossow mit selbst genähten Einkaufstaschen eine umweltfreundlichere Alternative zu Plastiktüten. Ab Mai ist das Naturzentrum in der Bahnhofstraße 23 dann montags bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Telefon 04671/4555.