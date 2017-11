Nordfriesland : Sänger planen Fest zum Kreis-Jubiläum

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos (2): hhr 1 von 2

Mit einem Kanon stimmten sich die Aktiven des Nordfriesischen Sängerbundes von 1867 auf eine harmonische Jahresversammlung im Bredstedter Sool ein. Daran fand auch Bürgermeister Knut Jessen seinen Gefallen: „Wir in Bredstedt sind stolz, dass die Veranstaltungen in unserer Stadt stattfinden – singen macht froh“, lobte er in seinem Grußwort auch die Bredstedter Liedertafel, die mit ihrem modernen Repertoire für noch mehr Schwung gesorgt habe.

Johannes Hahn, der Vorsitzende des Sängerbundes mit seinen mehr als 600 Aktiven in sieben gemischten-, fünf Männer- und vier Shantychören sowie einem Gospelchor berichtete über die zahlreichen Aktivitäten des zurückliegenden Jahres. Dabei hatten die Veranstaltungen anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Sängerbundes und die Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen der Bredstedter Liedertafel herausragende Bedeutung. Ganz besonders dankte er den zahlreichen Unterstützern im Jubeljahr. Im Anschluss daran freute sich der neue Vorsitzende der Liedertafel, Udo Grützmacher, dass eine Bredstedterin die Vereinsfahne des Schützenbundes restauriert hat. Vier Jahre lang hatte Schneidermeisterin Catharina Staupe an dem „guten Stück“ ehrenamtlich gearbeitet.

Besondere Ehre wurde Hans Hansen zuteil. Der Ehrenvorsitzende der Liedertafel und Beisitzer im Vorstand des Sängerbundes wurde zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Hansen machte nach seinem Ausscheiden aus Altersgründen gleich deutlich, dass er sich auch künftig „einmischen“ wolle.

Bei einem Blick in die Zukunft regte Hahn an, Ideen für Workshops zu entwickeln. Er wünscht sich auch ein Sängerfest zum 50-jährigen Bestehen des Kreises Nordfriesland und zum 100-jährigen deutsch-dänischen Grenzfrieden im Jahr 2020.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Wolfgang von Eyß wurde in seinem Amt als zweiter Vorsitzender ebenso wie Heidi Eyß als Schriftführerin bestätigt. Dem ausgeschiedenen Hans Hansen folgte Sigrid Hornbacher als zweite Beisitzerin in den Vorstand. Sigrid Hornbacher wurde auch in ihrem Amt als Vorsitzende im Sängerkreis V bestätigt.