Pellworm : Sachbeschädigung in Kindertagesstätte

Unbekannte haben die Eingangstür des Kindergartens auf Pellworm beschädigt

von hn

30. Mai 2019, 11:26 Uhr

Pellworm | Am Wochenende 25./26. Mai wurde die Glaseingangstür einer Kindertagesstätte in der Straße „Waldhusen“ auf Pellworm beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Unbekannte Täter haben ein kleines Loch in der Außenscheibe der doppelverglasten Eingangstür verursacht.

Wer im Bereich Waldhusen, Schulstraße oder Liliencronweg etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Pellworm unter 04844/310 in Verbindung zu setzen.

