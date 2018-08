Nach Umbau : Rungholtschule: Neue Küche – neues Glück

Nach zahlreichen Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen wurde jetzt endlich die neue Lehrküche in der Husumer Rungholtschule eingeweiht.

24. August 2018, 17:23 Uhr

Gestern war es soweit: Nach zahlreichen Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen wurde die neue Lehrküche in der Rungholtschule eingeweiht. „Ich freue mich, dass sie nun endlich fertig ist und so toll aussieht. Bitte geht sorgsam mit ihr um, denn sie muss jetzt erstmal ein paar Jahre halten“, sagte Schulleiterin Ellen Schwitters. Ihren Dank richtete sie nicht nur an den Kreis Nordfriesland als Schulträger und den Förderverein der Rungholtschule, sondern auch an zahlreiche Sponsoren und alle, die das Projekt mit Geldspenden oder Engagement gefördert haben.

„Ohne diese große Unterstützung würde die Küche heute hier nicht stehen“, erklärte die Pädagogin. Hier würden nun die speziellen Belange der Schüler berücksichtigt – beispielsweise durch in der Höhe hydraulisch verstellbare Arbeitsplatten für Kinder und Jugendliche im Rollstuhl.