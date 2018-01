Neues Lehrbuch : Rungholt-Mythos für die Schulen

In Husum ist ein neues Lehrbuch über Rungholt entstanden. Die ersten Exemplare gehen kostenlos an nordfriesische Schulen.

von vb

29. Januar 2018, 11:00 Uhr

„Wir haben hier kein langweiliges, sondern ein anständiges Schulbuch“, sagt die Autorin Tanja Hörmann (l.). In Husum stellte sie jetzt das Lehrwerk mit dem Titel „Rungholt – Mythos und Wirklichkeit: Wissenschaft für Kinder und Jugendliche“ vor. Zusammen mit der Museums-Pädagogin Bettina Görke (r.) verteilte sie die ersten 50 von insgesamt 250 kostenlosen Exemplaren für Schulen im Kreisgebiet in der Husumer Ferdinand-Tönnies-Schule. Die ersten Bände gingen an die Teilnehmer des museumspädagogischen Projekts „SOS für Rungholt“, die Führungen durch die Rungholt-Ausstellung im Nordfriesland-Museum angeboten und einen Film darüber gedreht hatten. Herausgegeben wurde das von der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft gedruckte Buch (9,95 Euro) vom Museumsverband Nordfriesland. Finanziert wurde das Projekt durch zahlreiche Sponsoren, unter ihnen die Aktiv-Region Südliches Nordfriesland und die Nospa-Kulturstiftung Nordfriesland.

Nähere Informationen für interessierte Lehrer gibt es beim Museumsverbund Nordfriesland unter der Telefonnummer 04841/2545.