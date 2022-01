Naturschutz in Nordfriesland : Runder Tisch in Bredstedt: Was alles für Kiebitz, Rebhühner & Co. getan wird

Nicht lange zanken und einander Stellungnahmen zuschicken, sondern gleich an einen Tisch und miteinander reden – das ist neues Prinzip im Naturschutz.

17. Januar 2022, 11:29 Uhr

„Sich verbinden und verbünden“ – mit diesen zwei Worten hat Heinrich Becker zu Beginn eines Gesprächs mit shz.de an sich schon alles gesagt. Genau das ist nämlich Sinn und Zweck des Vereins Runder Tisch Naturschutz Nordfriesland, der in Bredstedt im Naturschutzzentrum seinen Sitz hat.

Becker ist Vorsitzender und weist auf die drei Gruppen hin, die sich im Verein zusammengeschlossen haben und sich dort auf gemeinsame Ziele konzentrieren: Grundeigentümer, Land- und Forstwirte sowie Vertreter der Gemeinden und zudem des Naturschutzes. Beratend stehen ihnen Fachleute der Unteren Naturschutzbehörde zur Seite.

Klar, dass bei der Zusammensetzung auch unterschiedliche Interessen zur Sprache kommen. Aber genau das ist seit der Vereinsgründung Anfang 2019 auch gewollt. „Hier sitzen Schlüsselfiguren am Tisch, die sondieren, was im Naturschutz in Nordfriesland machbar ist“, hebt Dr. Ute Schröder-Westerheyde hervor. Die Agraringenieurin und Biologin ist seit Sommer 2019 Geschäftsführerin des Vereins. Damals hatte das Land die Arbeit des Vereins als „Lokale Aktion Naturschutz Nordfriesland“ anerkannt und Geld für die hauptamtliche Kraft bewilligt. Zum Team zählt zudem Caroline Cabus, die die Abläufe im Büro steuert.

Schröder-Westerheyde hat ein aktuelles Beispiel parat, wie der Ausgleich von Interessen zum Wohle der Natur gelingen kann. Sie wirbt in Kooperation mit dem Michael-Otto-Institut in Bergenhusen bei Landwirten um den besonderen Schutz von Wiesenvögeln auf Grünland. Sobald dort Nester von Kiebitz, Uferschnepfe & Co. zu finden seien, könnten sich die Landwirte melden und freiwillig einen Teil ihrer Dauergrünlandflächen, angepasst an das Brutgeschehen, eingeschränkt bewirtschaften. Ehrenamtler betreuen während der Brutsaison die Gelege der Vögel. So gesehen geht es vor allem um die Koordination der Zeitpunkte zum Mähen. Sobald die Vögel geschlüpft sind, werde die Fläche freigegeben.

Land fördert Schutzkonzepte

Durch ihre Rücksicht hätten die Landeigentümer, so die Geschäftsführerin, Anspruch auf eine Förderung des Landes zum Ausgleich der Auflagen zur Bewirtschaftung. „Das ist eine typische Win-Win-Situation für beide Seiten“, sagt sie und formuliert damit gleichzeitig eine Art Leitlinie für die Arbeit am Runden Tisch Naturschutz Nordfriesland. Es gehe darum, eher nach Gemeinsamkeiten zu suchen statt auf unterschiedlichen Interessen zu beharren.

„Verbinden – verbünden“

Das Land zählt offenbar auf das von Heinrich Becker so klar formulierte Modell „Verbinden – verbünden“, weil es auch andernorts inzwischen solche „Lokalen Aktionen“ fördert. Sie seien, so heißt es, in den regionalen Strukturen verankert und hätten das Ohr am Geschehen vor Ort.

Schutz der Rebhühner startet

Ein weiteres Projekt wie das zum Schutz der Wiesenvögel sei hier nur angedeutet. Die Lokale Aktion nehme als eines von zwölf Projekten bundesweit am Schutz der Rebhühner teil. Zuerst gehe es darum, die Bestände zu erfassen, ein Netzwerk fachkundiger Menschen aufzubauen und die Bestände zu kartieren. Dann sollen Landwirte gewonnen werden, die bereit seien, einen Teil ihrer Ackerflächen für Rebhühner attraktiv zu gestalten. Im Bereich Südtondern seien, so Ute Schröder-Westerheyde, bereits Kreisjägerschaft und Bauernverband als Verbündete gewonnen worden.