Friedrichstadt im Kreis Nordfriesland : Rund 30.000 Euro Schaden durch Sprengung eines Fahrkartenautomaten

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 16:08 Uhr

Friedrichstadt | Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag am Bahnhof in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) einen Fahrkartenautomaten der Bahn AG gesprengt. Sie entkamen anschließend mit den Geldkassetten, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Automat an dem abgelegenen Bahnhof am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr gesprengt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?