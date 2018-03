Garding : Rufbus macht die Gardinger mobil

Der Rufbus bedient auch innerhalb von Garding eine Reihe von Haltestellen.

von Ilse Buchwald

20. März 2018, 10:00 Uhr

Kräftig Werbung für den Rufbus machte Gardings Bürgermeister Andrea Kummerscheidt in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung. Die Bürger können ihn nämlich jetzt auch in der Stadt nutzen, es wurden mehrere Haltestellen eingerichtet. Sie befinden sich im Kaspar-Hoyer-Ring, Norderweg (Ecke Poppenbüller Straße), Graureiher-Parkplatz, Theodor-Mommsen-Schule, Martje-Flohrs-Haus (zurzeit Osterstraße wegen Bauarbeiten), Garding-Mitte gegenüber Hafenplatz, am Bahnhof, Theodor-Mommsen-Straße und in der Straße Evershop. Bernd Petersen (CDU) regte an, auch eine Haltestelle vor dem neuen Alten- und Pflegeheim ganz im Westen der Stadt einzurichten. „Es ist also für die Gardinger kein Problem, in der Stadt unterwegs zu sein“, sagte Kummerscheidt, und das für 1,80 Euro. Ein Anruf zwei Stunden vor Abfahrt unter Telefon 0171/1205655 oder 04862/1000788 genügt. Weitere Info unter www.rufbus-eiderstedt.de.

Der Rufbus ist ein Projekt des Kooperationsraums Mittleres Eiderstedt (KRME). Doch viele Bürger wissen nicht so genau, was der KRME eigentlich macht. Deswegen werden die Sitzungen der Steuerungsgruppe künftig öffentlich sein, so Andrea Kummerscheidt. Die nächste findet am 8. Mai statt. Eines der Themen des KRME, aber auch der Gerüchteküche in Garding ist die Verlegung des Bahnhaltepunktes. Stadtvertreter Hans-Dieter Struck (SPD) mahnte, dass die Bürger bei dieser Angelegenheit besser eingebunden werden müssen. Die Bürgermeisterin kündigte eine Infoversammlung für den 26. Juni an. Sie versicherte: „Es gibt keinen Knall, und plötzlich ist die Haltestelle verlegt.“ Auch die Umlandgemeinden werden sich beteiligen. Auf Nachfrage eines Bürgers erklärte Kummerscheidt, dass die Deutsche Bahn die Verlegung des Haltepunktes bezahlen werde. Das Drumherum sei allerdings Sache der Stadt. Dafür gebe es eine Förderung.

Noch nicht ganz rund läuft es mit dem Vectoring der Telekom in der Stadt. Noch nicht alle Bürger hätten die versprochene Netzgeschwindigkeit an ihrem Anschluss, hieß es in der Sitzung. Es soll nachgehakt werden.

Für das neue Gewerbegebiet an der Tatinger Straße wurde der Erschließungsbeitrag festgelegt. Er beträgt 15,86 Euro pro Quadratmeter. Das Gremium sprach sich bei einer Enthaltung dafür aus.

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde einstimmig verabschiedet. Sie sieht vor, dass im Bereich Welter Straße Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Dafür sollen bisher als solche vorgesehene Grundstücke am Nordergeestweg Flächen für die Landwirtschaft bleiben.

In dem geplanten Wohngebiet auf dem ehemaligen Minigolfplatz am Norderring ist künftig auch Ferienwohnen zugelassen. Die Investoren hatten um diese Änderung gebeten. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.