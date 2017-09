Bibliothek für Schüler : Rückzugsort für junge Leseratten

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke schlüter 1 von 1

Seit Beginn des neuen Schuljahres löchern die Fünft- und Sechstklässler der Theodor-Storm-Schule (TSS) das Kollegium mit der Frage: „Wann ist unsere Bücherei endlich fertig?“ Die meisten Kinder haben schnell bemerkt, dass in ihrem Trakt eine kleine Bibliothek entstanden ist. Alles scheint schon zum Greifen nahe: Die hohen Regale sind prall gefüllt mit Lesestoff, und bunte Sitzsäcke laden zum Chillen ein.

Die Deutsch-Lehrerinnen Corinna Beuster, Sünje Petersen und Nicole Mews freuen sich über das Interesse ihrer Schützlinge. Sie haben Verständnis dafür, dass es die meisten kaum abwarten können, das neue Terrain zu erobern. Doch das dauert noch ein paar Tage: „Die Lese-Ecke soll noch einen Teppich bekommen“, sagt Corinna Beuster. Außerdem möchte sie Trennwände installieren lassen, die den neuen Ruhebereich von den Arbeitsplätzen der Begabtenförderung abschirmen.

Sobald der Raum fertig ist, werden einige der rund 200 Kinder der fünften und sechsten Klassen hier künftig die „Mipau“ verbringen. Gemeint ist die 70-minütige Mittagspause, die von den meisten zum Auspowern und Spielen genutzt wird. Doch dieses Bedürfnis haben längst nicht alle, manche verziehen sich lieber in eine stille Ecke. „Gerade in der Unterstufe beobachten wir zunehmend Jungen und Mädchen, die zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht ein erhöhtes Bedürfnis nach Ruhe zeigen“, sagt die Pädagogin. Und so entstand die Idee der Unterstufenbibliothek, als Rückzugsort für die betreffenden Kinder. „Die Schuhe bleiben dann ebenso draußen vor der Tür wie Pausenbrote und Getränke“, sagt Corinna Beuster, für die hier auch ein eigener Kindheitstraum in Erfüllung geht: „So etwas hätte ich mir in meiner Schulzeit gewünscht“, sagt sie mit Blick auf die vielen bunten Buchrücken.

Die engagierte Lehrerin kümmerte sich um die Ausleih-Software und andere Details und konnte sich dabei immer auf die Unterstützung von Gabriela Bläß verlassen, die sich während ihres Präsidentschaftsjahres im Inner-Wheel-Club Husum (IWC) für die Installation der Bibliothek stark gemacht hat. Gemeinsam mit dem Förderverein der TSS sorgte die jetzige Past-Präsidentin für die Grundausstattung und die finanziellen Mittel. Zusätzlich gelang es ihr, die Schlossbuchhandlung mit ins Boot zu holen. Buchhändlerin Astrid Seemann fand mehr als ein Dutzend Verlage im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, die der TSS künftig regelmäßig Rezensionsexemplare überlassen wollen. Als Gegenleistung sollen die jungen Nutzer in aller Kürze ihre Meinung über das jeweils gelesene Buch kundtun. „Das tun die Kinder in der Regel sehr gerne“, so die Erfahrung von Nicole Mews, die an der TSS für die Begabtenförderung zuständig ist. Dass dank der neuen Bibliothek auch die Lese- und Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann, ist für die Lehrkräfte ein nicht zu verachtender Nebeneffekt.

Auch für die Inner-Wheel-Damen ist das Projekt keine Eintagsfliege, sondern eine dauerhafte Herzensangelegenheit: „Im November planen wir einen Lesewettbewerb und im Februar/März einen Schreibwettbewerb“, verrät die Past-Präsidentin. Sie will zudem den Bücherbestand immer wieder auffüllen lassen. Zwar steht in den Regalen schon jetzt nahezu alles, was das Schülerherz begehrt – bei den Jungs „Gregs Tagebücher“ und die „Minecraft“-Serie, bei den Mädchen Fantasy-Geschichten und alles, was mit Pferden zu tun hat. Doch natürlich gibt es immer wieder neue Buchtrends und spezielle Lese-Wünsche der Kinder. Um diese erfüllen zu können, wird es nach den Plänen von Gabriela Bläß zu Beginn der Adventszeit in der neuen Bibliothek eine Wunschbaum-Aktion geben, mit deren Hilfe in jeder Unterstufenklasse mindestens ein Buchwunsch umgesetzt werden soll.