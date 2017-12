Ehemaliger KZ-Häftling in Schwesing : Rückkehr an den Ort der Schande

vergrößern 1 von 2 Foto: fotos (2): Volkert Bandixen 1 von 2

erstellt am 08.Dez.2017

„Wenn man eine Baracke stehen gelassen hätte, wäre besser zu sehen, wie es hier damals zuging“, sagt Wim Alosery bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. Alosery, am 8. August 1923 in Amsterdam geboren, wurde nach der Besetzung der Niederlande zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht. Nach einem Fluchtversuch wurde er gefasst und inhaftiert. Mit einem Transport aus dem Kamp Amersfoort im September 1944 wurde er ins Konzentrationslager Neuengamme gebracht, wo ihm von Kopf bis Fuß alle Haare entfernt wurden und er die Häftlingsnummer 49019 erhielt. Nach knapp zwei Wochen musste Alosery eine mehr als 24-stündige Fahrt in einem Güterzug nach Husum antreten – mit mehr als 50 Personen in einem Waggon.

„Die KZ-Außenstelle war für 300 Leute gebaut worden, als wir dort ankamen, waren dort 1500 Häftlinge, es herrschte das reinste Chaos“, berichtet der Niederländer. „Wir waren viel zu dünn bekleidet, es gab wenig Essen und viele Schläge, die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Das war noch viel schlimmer als in Neuengamme, es ging nur ums nackte Überleben.“

Seines sicherte ihm seine Tätigkeit im Kranken-Revier, in deren Rahmen es zusätzliche Essensrationen gab. Mehr als drei Monate fristete Wim Alosery hier sein Leben, an den Rücktransport nach Neuengamme hat er keine Erinnerungen mehr.

Nach der Räumung des Lagers in den Hamburger Vierlanden überlebte er die Bombadierung der Flüchtlingsschiffe in der Lübecker Bucht als einer der wenigen. Wieder zurück bei seiner katholischen Mutter, habe sie gesagt, Maria hätte ihm geholfen. Seine Antwort: „Ich habe Maria im ganzen KZ nicht gesehen.“

Alosery: „So etwas darf nie wieder geschehen. Es gibt nur eine gute Lösung, um in Freiheit und Frieden zu leben: Das Leben nach Gottes Wort, das Vaterunser Wort für Wort verstehen“, erklärt der bekennende Zeuge Jehovas und sagt abschließend: „Man muss nicht hassen.“