Wille and the Bandits in Husum : Roots Rock mit Wille and the Bandits in Husum

Im Speicher Husum geht es zurück zu den Wurzeln: Wille and the Bandits erinnern an die Wurzeln des Rock.

von Stefan Petersen

27. April 2018, 13:00 Uhr

Roots Rock als Musikrichtung mit amerikanischen und britischen Wurzeln, verquickt mit psychedelischem Einschlag – das ist das Merkmal des Trios Wille and the Bandits, das am Freitag, 4. Mai, ab 20.30 Uhr im Speicher auftritt. Wille Edwards (Slideguitar), Matthew Brooks (Bass) und Andrew Naumann (Drums & Percussion) aus dem englischen Plymouth überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, ob auf der Straße oder in Clubs. Pro Jahr bringt es das Trio auf 250 Shows weltweit.

Gegründet wurde die Band vom gebürtigen Australier und Wahl-Briten Wille Edwards. Mit Auftritten beim Glastonbury Festival, dem Fusion Festival, auf der Isle of Wight und bei Olympischen Spielen haben Wille and the Bandits bewiesen, dass sie es auch ohne Plattenvertrag mit den Größen des Rockgeschäfts aufnehmen können.