St. Peter-Ording : Romantischer Musikvideo-Dreh am Strand

Nachwuchskünstler Torben Erichsen und Team haben ein Video zu seiner Coverversion des Michael Bublé-Klassikers „Feeling good“ gedreht.

Avatar_shz von shz.de

01. Dezember 2019, 13:43 Uhr

St. Peter-Ording | Der Husumer Nachwuchskünstler Torben Erichsen drehte am Wochenende in St. Peter-Ording ein Musikvideo zu seiner Coverversion des Michael Bublé-Klassikers „Feeling good“. Dass der Barde und das Produktionteam um Thies Schacke (Kamera) auf eine so grandiose Kulisse treffen würden, ließ wahre Glücksgefühle bei den Künstlern aufkommen. Wie heißt es so schön in dem Songtext: „Sonne am Himmel, Du weißt wie ich fühle.“ Im Drehbuch zum Video geht es um das Mädchen Julia, das sich bei einem Straßenkonzert in Torben verliebt. Sie legt einen kleinen Zettel mit ihrer Telefonnummer in den Geldhut in der Hoffnung, dass sich Torben bei ihr melden wird.