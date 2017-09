Nach Unfall in St. Peter-Ording : Rolli-Fahrer sucht seine unbekannte Retterin

vergrößern 1 von 1 Foto: hwo 1 von 1

Ein Mann liegt hilflos im Vorraum einer Bank, Kunden steigen über ihn hinweg, niemand kümmert sich um ihn. Dieser Fall in Essen hat gerade bundesweit für Aufsehen gesorgt; drei Nichthelfer wurden zu Geldstrafen verurteilt. Hans-Rainer Uebel befand sich in der vergangenen Woche auch in einer hilflosen Lage, doch der 74-Jährige hatte mehr Glück. Ihm wurde geholfen. Dummerweise weiß er nicht, von wem, denn die Retterin hat sich nach ihrem lobenswerten Einsatz viel zu schnell aus dem Staub gemacht. Ihren Namen hat sie auch nicht genannt. Dabei würde sich der Bewohner des Senioren- und Pflegedomizils Edelweiß in St. Peter-Ording doch so gerne bei der Frau und ihrer Begleiterin bedanken.

Am frühen Dienstagnachmittag vergangener Woche war Hans-Rainer Uebel auf dem Heimweg, nachdem er im Zentrum einige Besorgungen gemacht hatte. Vor acht Jahren wurde bei dem Rentner eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert, aber dank seines Elektro-Rollstuhls ist er recht mobil. „Ich weiß nicht, inwieweit die Erkrankung bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat“, überlegt er im Nachhinein. Mit seinem Gefährt war er auf einem Fuß- und Radweg an der Eiderstedter Straße unterwegs. „Den nehme ich immer, dort ist wenig Verkehr.“ Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Es war wohl eine Unebenheit, die ihn die Kontrolle über den Rollstuhl verlieren ließ. Jedenfalls kam Uebel vom Weg ab und stürzte in einen Graben, der randvoll mit Wasser war. „Ich konnte mich nicht mehr halten, habe versucht, meinen Kopf zu schützen.“ Der war kurze Zeit unter Wasser, dann aber konnte der Senior um Hilfe rufen. Gehört hat ihn aber niemand.

Die unbekannte Retterin – das Unfallopfer schätzt ihr Alter auf Mitte 50 – war mit dem Auto unterwegs, ihre Begleiterin war wohl ihre Tochter. Sie müssen die hilflose Lage, in der sich der Rollstuhlfahrer befand, von der Straße aus erkannt haben. Sie hielten sofort an und ließen ihr Auto stehen. Es gab dadurch einen kleinen Stau. Weitere Autofahrer sowie Passanten gesellten sich dazu. „Ich weiß gar nicht, wo die Helfer alle herkamen. Aber plötzlich waren einige Leute über mir“, schildert Uebel das Geschehen. „Zu zweit oder zu dritt schafften sie es dann, mich herauszuziehen.“ Der 74-Jährige hatte Verletzungen an Kopf, Kiefer und Knie erlitten. „Nach und nach tat alles weh“, berichtet er.

Als dann der Rollstuhl aus dem Wasser geborgen war, staunten die Beteiligten nicht schlecht. Denn der fahrbare Untersatz, ausgestattet mit Elektromotor und Batterie, funktionierte noch, als sei nichts geschehen. Die Frau und ihre Tochter brachten den Verletzten, der inzwischen wieder in seinem Rollstuhl saß, in sein wenige Minuten entferntes Zuhause. „Da hatten wir schon ein wenig Angst um ihn“, so Pflegedienstleiterin Brünhild Schauer. Das Heimpersonal ließ die Unbekannte ebenfalls wissen, ihr Name tue nichts zur Sache.

Uebel wohnt seit zwei Jahren in dem Senioren- und Pflegedomizil. Davor lebte er in Wiesbaden. Millionen Deutsche dürften ihn übrigens kennen oder sich zumindest vage an ihn erinnern, denn der ehemalige ZDF-Redakteur war einmal sehr präsent auf dem TV-Bildschirm. Das ist allerdings lange her. Von 1981 bis 1984 las er im Wechsel mit Kollegen die Nachrichten der „heute“-Hauptsendung um 19 Uhr. Danach moderierte er bis in die 2000er-Jahre hinein das „Auslandsjournal Extra“ auf 3sat.

„Ich bin sehr angetan von der Hilfsbereitschaft“, sagt Hans-Rainer Uebel, der sich von den Folgen seines Unfalls langsam erholt. Am liebsten würde er das der Frau selbst sagen und bittet sie, sich bei ihm unter Telefon 0152/57415787 zu melden.