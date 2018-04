Honky-Tonk-Festival in Husum : Rockabilly und Partykapellen

Das 17. Honky-Tonk-Kneipenfestival steigt am Sonnabend in der Storm-Stadt – an 13 Veranstaltungsorten.

von hn

17. April 2018, 06:00 Uhr

Die Innenstadt wird am Sonnabend, 21. April, wieder in eine Partymeile verwandelt, wenn das 17. Honky- Tonk-Kneipenfestival Husum rockt. Der Veranstalter hat ein besonderes Musikpaket geschnürt, bei dem die Festivalgäste Altbekanntes in neuem Gewand entdecken, aber auch gänzlich Neues und Außergewöhnliches erleben können.

Auch dieses Jahr sind wieder Bands am Start, die das erste Mal beim Honky-Tonk in Husum spielen, wie beispielsweise Oneness, The Sunbeams, Yonatan Pandelaki Trio, Drive, MOFA 25 oder Plastic Skanksters und Bubliczki. Außerdem ist als neue Location diesmal der Kulturkeller mit von der Partie. Zwischen 20 und etwa 5 Uhr früh steppt der Musikbär in der Stadt und lädt ein zum Tanzen, Feiern, Spaß haben.

In den meisten Kneipen ist von 20 bis 2 Uhr Showtime. Ausnahmen sind das Fischhaus Loof und das Brauhaus (Zeiten siehe Info-Kasten) sowie die Messehalle, wo ab 23.30 Uhr Einlass zur traditionellen Abschluss-Party ist.

Alle Bands sind natürlich sehens-, hörens- und erlebenswert. Dennoch hier ein paar Tipps der Festivalmacher. Da wären zum Beispiel The Greyhounds im Kulturkeller. Das norddeutsche Quartett spielt die Musik der 1950er Jahre unverfälscht mit Kontrabass, alten Gitarren und Röhrenverstärkern – und im authentischen Outfit. Mit ihrer Rockabilly-mit-Tolle-Show hat sich die Formation einen hervorragenden Namen erworben. Oder MOFA 25 im Brauhaus: Die Partykapelle aus Uelzen spielt Rock ’n’ Roll und Welthits zum sofortigen Tanzen und Mitsingen. In klassischer Rocktrio-Besetzung mit Gitarre, Drums und Bass – und ohne Keyboard – werden alte und neue Partyhits mit dem richtigen Schwung vorgetragen. Und auf der Abschlussparty in der Messehalle sorgen dann Zack Zillis für Partylaune.

Wie immer gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service in Zusammenarbeit mit den langjährigen Festival-Partnern Veolia Verkehr GmbH und Rohde Verkehrsbetriebe GmbH. Zeiten und Haltestellen stehen im Internet auf der Seite www.honky-tonk.de. Infos zum Festival gibt es auch unter Telefon 0171/7455681.

Wo die einen feiern, kann es andere stören. Daher steht während der gesamten Veranstaltung der Lärmschutzbeauftragte unter Telefon 0171/ 7565987 zur Verfügung.

Die Handgelenk-Bändchen, die als Eintrittskarten dienen, gibt es in der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH (Großstraße 27), der Buchhandlung Liesegang (Krämerstraße 12), bei der Firma Hans Carstens (Robert-Koch-Straße 32) sowie in fast allen beteiligten Lokalen. Und wer umsonst dabei sein möchte: Die Husumer Nachrichten verlosen fünf mal zwei Bändchen. Einfach heute (17. April) zwischen 14.30 und 14.40 Uhr unter Telefon 04841/89651319 anrufen. Jeder dritte Anrufer gewinnt, so lange der Vorrat reicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Es treten auf (immer von 21 bis 2 Uhr, wenn nicht anders angegeben):



1 Burger-Haus

Norderstraße 21

Heatwave

Pop-Rock-Coverpearls



2 Alex Kitchen

Rote Pforte 12

Oneness

Extrem tanzbare Reggae-Vibes



3 Tante Jenny

Schiffbrücke 12

The Sunbeams

Rock – Pop – Funk – Tanzmusik



4 Husum Pub

Schiffbrücke 5

Homefield Four

Spirit of the 70s



5 Osteria bei Peci

Hafenstraße 23

Acoustic Super Heroes

Rock ’n’ Roll



6 Kulturzentrum Speicher

Hafenstraße 17

Plastic Skanksters

Full Range Ska

Bubliczki

Wilder Turbo-Balkan-Brass



7 Fischhaus Loof

Kleikuhle 7

20.30 -1.30 Uhr

Yonatan Pandelaki Trio

Blues-Pop-Soul



8 Aristo’s Pub

Neustadt 39

Jackbeat

Rock-Oldies & Classics



9 Kulturkeller Husum

Schlossgang 7

The Greyhounds

Rockabilly mit Tolle



10 Sturm & Drang Lounge

DJ Caschi

Partymucke, Charts & Oldies

von A-Z



11 Sturm & Drang Club

Neustadt 58

Drive!

Coverhits von Pop bis Rock



12 Husums Brauhaus

Neustadt 60- 68

21 - 1 Uhr

MOFA 25

Die Partykapelle mit Welthits im Zweitaktsound



13 Messehalle Husum

Am Messeplatz 16-18

Einlass ab 23.30 Uhr

0.30 - 4.30 Uhr

Zack Zillis

DJing davor und danach, in den Bandpausen mit DJ The Fource