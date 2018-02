„Green Screen“-Schulkinowoche : Robben, Wölfe und schwarze Tränen

Die Schulkinowoche des „Green Screen“-Naturfilmfestivals kommt wieder nach Husum.

von hn

16. Februar 2018, 12:00 Uhr

Acht spannende Filme bietet die Schulkinowoche des Internationalen Naturfilmfestivals „Green Screen“ am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. März, im Husumer Kino-Center. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II. Lehrer aller Schularten aus Husum und Umgebung können ihre Klassen jetzt anmelden.

Die Naturfilme stellen Tierarten und ihre Lebensräume vom Delfin bis zum Lemming, vom Wolf bis zur Wildbiene vor. Sie erklären ökologische Zusammenhänge und Aufgaben des Naturschutzes. Für Schüler ab der 9. Klasse informiert zum Beispiel der Film „Schwarze Tränen der Meere“ über Umweltgefahren durch die tickenden Zeitbomben großer Ölmengen in Schiffswracks.

Die Informationen aus den Filmen werden vertieft durch Diskussionen mit Experten und Wissenschaftlern. Alle Themen eignen sich, im Unterricht weiter behandelt zu werden und den Lehrplan zu ergänzen.

Die Filme werden außerdem in Hamburg, Kiel, Lübeck, Flensburg, Rendsburg und Heide gezeigt. „Green Screen“ erreicht mit dieser Filmtour jährlich 4000 Schulkinder. Das Festival selbst findet jedes Jahr im September in Eckernförde statt und ist mit mehr als 30.000 Besuchern jährlich das größte Naturfilmfestival in Europa.

Folgende Filme werden in der „Green-Screen“-Schulkinowoche gezeigt:

> „Auf Leben und Tod – Das Meer“, ab 6. Klasse

> „Biene Majas wilde Schwestern“, ab 7. Klasse

> „Erfolgreich ohne abzuheben – Wenn Vögel zu Fuß gehen“, ab 3. Klasse

> „Familie Wolf – Gefährliche Nachbarn“, ab 1. Klasse

> „Hannes Jaenicke – Im Einsatz für Delfine“, ab 3. Klasse

> „Lemminge – Kleine Giganten“, ab 1. Klasse

> „Megeti – Africa’s lost Wolf“, ab 5. Klasse

> „Schwarze Tränen der Meere“, ab 9. Klasse

Weitere Informationen zu den Filmen und den Vorführungen gibt’s im Internet unter www.greenscreen-macht-schule.de. Reservierungen unter Telefon 04351/880933, Fax 04351/880934 oder per E-Mail an schulen@greenscreen-festival.de. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro für Schüler; Lehrkräfte und Begleitung sind frei.