Ringreiter und Schützen feiern

von hn

24. Mai 2019, 13:23 Uhr

Langenhorn | Der Ringreiter- und Schützenverein Mönkebüll feiert an zwei Tagen sein Sommerfest. Die Erwachsenen treffen sich am Donnerstag (30.) um 8.30 Uhr am Festplatz in Mönkebüll zu den Wettkämpfen der Schützen und der Reiter. Von 12 bis 12.45 Uhr gibt es eine Mittagspause mit Verpflegung (Krustenbraten) für Jedermann. Nach der Kaffeepause (15.15 Uhr) beginnt um 16 Uhr das Königsreiten. Siegerehrung ist um 16.30 Uhr. Der Tag endet ab 20 Uhr mit einem Festball im Festzelt.

Am Freitag (31.) ist Kinderringreiten. Beginn ist um 16 Uhr auf dem Festplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Teilnehmer können sich bei Christian Friedrichsen, Telefon 04672/1859, anmelden. Gäste sind willkommen.