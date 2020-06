Ringreiten in Hattstedt fällt aus

von Stephan Bülck

05. Juni 2020, 11:43 Uhr

Hattstedt | Eigentlich hätte heute (6.) und am morgigen Sonntag (7.) das stets gut besuchte Ringreiterfest in der Gemeinde Hattstedt stattfinden sollen. Der Vorstand des Ringreitervereins Alt Hattstedt teilt dazu nun mit, dass sowohl Kinderringreiten als auch Erwachsenenringreiten ausfallen müssen. Die Gremiumsmitglieder haben sich zu diesem Schritt entschieden, da sie die derzeit auf Grund der Corona-Pandemie geltenden Hygiene-Vorgaben und Abstandsregelungen auf dem Festplatz an der Sporthalle für nicht umsetzbar und kontrollierbar halten.