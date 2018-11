Oldenswort : Rinder blockieren Einsatzfahrt auf der B5 – Feuerwehrleute als Cowboys

Sechs ausgebrochene Rinder mussten Tönninger Feuerwehrleute auf der B5 bei Oldenswort bändigen.

von Helmuth Möller

18. November 2018, 14:14 Uhr

Oldenswort | Eigentlich wollten die Tönninger Feuerwehrleute am Sonnabendnachmittag ab 15.49 Uhr eilig zu einem Einsatz ins 15 Kilometer entfernte Friedrichstadt fahren – doch an der dortigen Einsatzstelle in der Innenstadt kamen sie gar nicht erst an. Unterwegs kam nämlich alles ganz anders: Als sie mit Blaulicht auf der B 5 gen Norden eilten, blockierten kurz vor der Jans-Kurve in Höhe Oldenswort ausgebrochene Rinder die Hauptverkehrsader der Westküste.

Die Einsatzkräfte sicherten den Gefahrenbereich mit rot-weißen Verkehrskegeln ab und betätigten sich danach als Cowboys: Sie trieben die sechs Jungtiere von der Fahrbahn über den parallel verlaufenden Radweg hinweg durch einen danebenliegenden Graben auf eine angrenzende Weide. Hier mussten die Tiere an einem erneuten Ausbrechen gehindert werden.

Auf Unterstützung durch die Polizei mussten die Feuerwehrkameraden diesmal allerdings länger warten – der eingesetzte Streifenwagen aus St. Peter-Ording traf erst um 16.34 Uhr an der Einsatzstelle ein. Mittlerweile hatten auch andere Autofahrer angehalten und ihre Unterstützung angeboten.

