Schobüll : Riesenerfolg für die erste Strandparty

Gäste in Partylaune, und das Wetter spielte auch noch mit: beste Bedingungen also für eine gelungene Beach-Party. Es war die erste Veranstaltung dieser Art, organisiert von den Stadtwerken Husum. Mehr als 1000 Feierwillige kamen am Sonnabendabend in das Freibad nach Schobüll und amüsierten sich ausgelassen bis zwei Uhr morgens.

Sicher hin und zurück ging es mit dem eigens eingerichteten Shuttle-Bus-Service zwischen dem Kundenzentrum der Stadtwerke und dem Freibad Schobüll: Dieses Angebot nutzten viele der Gäste.

Die Veranstalter hatten sich einiges einfallen lassen: Die DJs „Beauty and the Beats“ und „Disco de Luxe“ heizten mit alten und neuen Songs dem Publikum im Alter zwischen 18 und 60 Jahren tüchtig ein – und so war die Tanzfläche auf dem Rasen vor der Bühne immer gut gefüllt.

Genussvolles, Durstlöschendes und Stärkendes wurden an einer Cocktail-Bar, mehreren Bierständen und einem Streetfood-Stand serviert. Diverse Paletten-Lounges und Liegestühle mit Fleecedecken luden zum Chillen ein. Zahlreiche Gäste vergnügten sich beim Bull-Riding oder lieferten sich ein Match auf dem Beachvolleyballfeld.

Nach Vorzeigen der jüngsten Stadtwerke-Rechnung konnten sich die Gäste ein Freigetränk an der Bar sichern. Diese Einladung wurde gern angenommen. Das illuminierte Becken war an diesem Abend für den Schwimmbetrieb gesperrt. Auch wenn es so manchen Gast sicherlich gereizt hätte, noch ein spätes Bad zu nehmen, blieben doch alle trocken.

Schon am Nachmittag wurde unter dem Motto „Spiel Ahoi“ von 12 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm mit Freibad-Rallye, Kinderschminken und Gewinnspiel angeboten. Das Animationsteam des Husum-Bads hatte sich eine Menge einfallen lassen, um die kleinen Badegäste auf Trab zu halten. Der Waffelverkauf zugunsten der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) lief sehr gut.

Mehr als 80 Kinder und ihre Mütter und Väter genossen bei noch sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad die Aktivitäten an Land und im Wasser. Die aus dem Husum-Bad entliehene „Krake“ im Schwimmerbecken sorgte vor allem bei den jüngsten Wasserratten für jede Menge Spaß.

„Ich finde es sehr schön, dass es hier eine so tolle Veranstaltung gibt, bei der die Kinder viel Freude haben und sich so richtig austoben können“, sagte Gabriela Hänel aus Osterfeld in Sachsen-Anhalt, die mit ihrer dreijährigen Enkelin Charlotte in das Schwimmbad gekommen war.

Auch der Schobüller Ingo Jacobsen, der mit Tochter Jette (5) und Sohn Hugo (4 ) das Fest besuchte, freute sich über die Abwechslung. „Dass heute das Wetter auch so toll mitspielt, ist natürlich optimal“, meinte er.

Am Ende waren also Gäste wie Veranstalter zufrieden, sodass einer Wiederauflage der Beach-Party 2018 nichts im Wege steht.

von Simone Schlüter

erstellt am 04.Sep.2017 | 10:00 Uhr