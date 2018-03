Aus den Gemeinden : Reußenköge setzt auf Investoren

Von der Aufrüstung einer Biogasanlage bis zur Photovoltaik auf dem Dach der Koogshalle: Die Gemeinde genehmigt diverse Anträge.

von shz.de

21. März 2018, 12:00 Uhr

Über baurechtliche Angelegenheiten entschieden die Vertreter der Gemeinde Reußenköge in ihrer jüngsten Sitzung jeweils einstimmig zugunsten der Antragsteller.

So möchten die Betreiber des Energiehofes Petersen im Cecilienkoog ihre Biogasanlage aufrüsten, um sie effektiver nutzen zu können. Der neue Motor wird nicht mehr in Dauerschleife laufen, sondern müsse nur noch höchstens acht Stunden täglich in Betrieb sein, um die Energie wie bisher zu erzeugen und zu nutzen, erklären die Betreiber. Zwei hofeigene Biogasanlagen beheizen die Betriebs-, Büro- und Wohngebäude sowie einen benachbarten Hof. Eine Freiflächen-Solaranlage erzeugt Strom. Optisch, so informierte Bürgermeister Dirk Albrecht, passe sich die neue Kugel gut in das bisherige Bild ein und werde die alten Fermenter nicht überragen. Auf dem Hofgelände ist zudem das Unternehmen GP Joule zu Hause. Das inzwischen frei gewordene Haus des Firmen-Chefs soll nun als Gästehaus für Mitarbeiter oder sonstige Gäste, die aus ganz Deutschland sowie vom Standortbereich der Firma aus den USA anreisen, genutzt werden. Da das aber laut Bebauungsplan nicht einfach so geht, müsste der angepasst werden. Der Planer soll mit der entsprechenden Änderung beauftragt werden.

Weiter ging es um den Antrag eines Hofbesitzers im Sophien-Magdalenen-Koog, der auf seinem Grundstück für sich und seine Familie ein neues Haus bauen möchte. Der an der Scheune angebaute Altbau soll künftig nur noch als Betriebsgebäude genutzt werden. Auch diesbezüglich machte das Gremium den Weg frei für die Beauftragung des Fachplaners mit der Änderung des B-Plans.

Außerdem wurde der Auftrag zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Koogshalle inklusive des gerade im Bau befindlichen Anbaus sowie dem Nebengebäude mit Abstellfläche und öffentlichen Toiletten erteilt.

Weiter informierte der Gemeinde-Chef über die Pläne der Stadt Bredstedt hinsichtlich des Baus eines neuen Kindergartens unter der Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS) auf dem Gelände der ehemaligen BMX-Anlage nahe der früheren BGS-Blocks. „Wir müssen uns Gedanken machen, in welcher Höhe wir uns an dem 2,5-Millionen-Euro-Bau beteiligen wollen. Da sich die Gemeinde Reußenköge immer an den bisherigen Kita-Bauprojekten beteiligt hat, sollten wir es auch diesmal tun. Unsere Kinder profitieren ja davon“, so Albrecht. Fakt sei, dass der derzeitige Platz in den ADS-Einrichtungen nicht ausreiche. Es müssen 60 zusätzliche Plätze geschaffen werden, und das bis zum Kindergartenjahr 2019/2020. Das sei ohnehin ein sportliches Ziel. Zunächst sei die Stadt am Zuge. Sie müsse in der Stadtvertretung einen entsprechenden Beschluss auf den Weg bringen.

Weiter informierte der Gemeinde-Chef, dass dringend Schöffen auch aus der Kommune benötigt werden. Bewerber können sich direkt über das Amt Mittleres Nordfriesland bewerben oder sich zunächst an ihn wenden. Die Kandidaten müssten mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein.