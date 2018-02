Info-Zentrum : Reußenköge beteiligt sich an Machbarkeitsstudie

Auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Nissenshörn ist ein Info-Zentrum zum Thema Erneuerbare Energien geplant.

27. Februar 2018, 13:00 Uhr

Wie sinnhaft ist die Installation eines vom Windpark III Bordelum geplanten Info-Zentrums auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Nissenshörn? Vor mehr als zwei Jahren war das Haus geschlossen worden (wir berichteten), nun will die Gemeinde Reußenköge laut einstimmigem Beschluss 1000 Euro als Anteil für eine Machbarkeitsstudie lockermachen.

Die Betreiber, so erläuterte Bürgermeister Dirk Albrecht in jüngster Gemeinderats-Sitzung, möchten auf dem Areal insbesondere eine Mitmach-Ausstellung mit dem Titel „Energie Erleben Westküste“ einrichten. Gezeigt werden sollen Klimawandel, regenerative Energieerzeugung, Stromspeicherung und touristische Vermarktung. Das Grundkonzept war von einer Arbeitsgruppe entwickelt worden und soll im Zuge eines Gutachtens beurteilt werden.

„Ich finde das Vorhaben gut. Für Touristen wäre der Standort direkt an der Landesstraße 191 zwischen Bredstedt, Schlüttsiel und Dagebüll genau richtig“, fand Gemeindevertreterin Anke Dethlefsen. „Ich glaube, das zieht eher wenig Gäste an, so ganz ohne Café“, war sich Gemeindevertreter Torsten Thamsen fast sicher. Bürgermeister Albrecht: „Ich glaube, dass erstmal ein Gutachten her muss. Der Gemeinde Reußenköge stünde es gut zu Gesicht, wenn sie sich daran beteiligt.“ Das Gutachten werde etwa 60.000 Euro kosten. Die Aktiv-Region Nordfriesland-Nord steuert 30.000 Euro an Förderung bei. Gefragt seien, so Albrecht, auch die Nachbarkommunen Langenhorn, Ockholm und Bordelum. Sie seien mit im Projekt-Boot und würden sich wegen einer Beteiligung entscheiden müssen.