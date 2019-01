Tipps vom TÜV Husum : Rettungskarte hilft der Feuerwehr

Wie ein Stück Papier hinter der Sonnenblende Leben retten kann – und warum man auf das Vorhandensein der Karte hinweisen muss.

von hn

28. Januar 2019, 16:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zählt jede Minute. Vor allem bei schweren Kollisionen oder Fahrzeugüberschlägen kann es vorkommen, dass Insassen aus dem Auto befreit werden müssen. Die Schwierigkeit dabei: Die Werkzeuge müssen je nach Bauart des Autos an den richtigen Stellen angesetzt werden. Erk Coltzau, Leiter der TÜV-Station Husum, klärt auf, wie die Rettungskarte Gefahren bei der Befreiung minimieren kann.

„Dort, wo verstärkte Metalle verbaut sind, können Scheren und Spreizer nicht effektiv eingesetzt werden. In der Folge kostet der Befreiungsversuch wertvolle Zeit. Auch Leitungen und Sensoren können sehr unterschiedlich verlaufen. Dabei besteht zusätzlich die Gefahr, dass versehentlich Kabel oder Sensoren durchtrennt werden.“ Ein falscher Werkzeugeinsatz kann gefährlich sein. Airbags können nachträglich ausgelöst, Gasleitungen beschädigt oder Hochvoltbauteile getroffen werden. Um diese Risiken zu umgehen, benötigen Einsatzkräfte eine präzise Kenntnis über Besonderheiten, Gefahrenstellen und Ansatzpunkte eines Fahrzeugs. „Deshalb empfehlen wir allen Fahrern dringend, eine Rettungskarte für ihr Fahrzeugmodell im Wagen leicht zugänglich zu hinterlegen.“

Fahrzeughersteller haben die nützlichen Darstellungen für fast alle Fahrzeugmodelle erstellt. Jede Karte zeigt den schematischen Aufbau. Damit können Einsatzkräfte auf Anhieb sehen, wo rettungstechnisch relevante Bauteile verlaufen und wo Ansatzstellen für Rettungswerkzeuge sitzen. Die Rettungskarte kann hinter der Sonnenblende platziert werden. „Wichtig ist aber auch, dass die Nothelfer auf deren Vorhandensein hingewiesen werden“, betont Coltzau. So erhalten Fahrzeughalter an jeder Station von TÜV Nord kostenlose Aufkleber für die Windschutzscheibe, die auf die Rettungskarte aufmerksam machen. Karten für alle gängigen Modelle stehen auf www.tuevnord.de zum kostenlosen Download bereit. „Wichtig ist, sich die schematische Darstellung farbig auszudrucken, da die Rettungskräfte mit Farbkennzeichnungen arbeiten“, so Coltzau.