VHS-Programme für Nordfriesland : Renner sind Koch- und Gesundheitskurse

Koch- und Gesundheitskurse an den Volkshochschulen (VHS) sind aktuell Renner. Viel Arbeit machen die Integrations- und Sprachkurse für Geflüchtete. Das sind zwei der Bereiche, die in der VHS-Arbeit immer stärker wachsen. Darauf wiesen Sprecher der Volkshochschulen in Nordfriesland anlässlich der Präsentation der neuen Kataloge mit den Angeboten hin.

Druckfrisch liegen die neuen Programmhefte für 2017/2018 auf dem Tisch. Sie flattern jetzt in die Haushalte und sind leicht zu erkennen: Eine Teilansicht des Husumer Hafens, fotografiert vom Fotopädagogen Gerhard Paul, ziert das Cover der Broschüren im Taschenbuchformat.

„Mit CPI/Clausen & Bosse haben wir einen verlässlichen Partner gefunden“, schickte Karl Werner von der VHS Leck seinen Dank voraus für die fruchtbare Zusammenarbeit wie für die termingerechte Fertigstellung der Hefte.

Die beiden Broschüren für das südliche und nördliche Kreisgebiet sind in einer Gesamtauflage von 47.000 Exemplaren erschienen. Über alle Kurse, die hier angeboten werden, können sich Interessierte auch im Internet informieren und dort buchen. Das Aushängeschild bleibt jedoch das Gedruckte. „Wir müssen uns jedes Jahr aufs Neue anstrengen, um Anzeigen zu requirieren, wodurch das Heft finanziert wird“, sorgte sich der Vorsitzende der Volkshochschulen Nordfriesland, Hans-Peter Schweger. Zum Inhalt sagte er: „Neben der Erwachsenen- und Jugendbildung sowie den Angeboten für die Ganztagsschulen nehmen die Deutsch- und Integrationskurse für Flüchtlinge und Migranten einen großen Raum ein“. Im Rekordjahr 2016 seien rund 20.000 von 56.000 Unterrichtsstunden auf dieses Konto gegangen. Insbesondere die Integrationskurse würden viele Kräfte binden und Verwaltungsarbeit verschlingen, führte Schweger vor Augen. „Mit vorhandenem Personal können wir das kaum noch schaffen, wir sind dringend um Unterstützung durch den Kreis angewiesen“.

Diese Entwicklung habe Einfluss auf die Gestaltung des Programms gehabt, sagte Hans-Peter Schweger. Dennoch habe man wieder ein attraktives Angebot erarbeitet. „Die Hauptpersonen unserer Arbeit sind die Leiter und Dozenten“, lobte der Vorsitzende insbesondere die nebenberuflichen Kursleiter als Rückgrat der Volkshochschulen, die ihre Kompetenz und ihr Können bereitstellen. In Husum gebe es beispielsweise 300 Dozenten.

Von 150 verschiedenen Kursen an der VHS-Leck erzählte deren Leiter Karl Werner. „Wir haben permanent rund 100 Teilnehmer in den Sprach- und Integrationskursen“, hieß es und sogar in den Ferien würde ein aufbauender, vom Amt bezahlter Sprachkurs laufen. Ansonsten pries Karl Werner die Koch- und Gesundheitskurse. Sabine Gaack von der VHS Bredstedt stellte den neuen Kurs „1. Hilfe für betreuende Berufe“ vor. Rusanna Sakarian von der Volkshochschule in Niebüll warb unter anderem für den neuen Theaterworkshop für Erwachsene.

erstellt am 20.Aug.2017 | 08:00 Uhr