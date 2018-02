Tourismus-Bilanz : Rekordjahr in der Husumer Bucht

Trotz des durchwachsenen Wetters verzeichnete die regionale Urlaubsregion im vergangenen Jahr erneut Zuwächse.

von hn

28. Februar 2018, 08:00 Uhr

Erstmals wurde in der Urlaubsregion Husumer Bucht in den Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Betten die Grenze von 300.000 Übernachtungen pro Jahr geknackt. Gemäß einer Sonderauswertung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein, die Jutta Albert, Geschäftsführerin des Vereins Husumer Bucht/Ferienorte an der Nordsee, jährlich anfordert, verzeichnete das Vereinsgebiet, das aus zwölf Mitgliedskommunen einschließlich der Stadt Husum besteht, 2017 308.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Daten zu Gästeankünften und -übernachtungen von 42 Beherbergungsbetrieben gehen in diese amtliche Statistik ein. „Die amtlichen Zahlen bilden jedoch nur einen Teil der Realität ab. Denn tatsächlich verzeichnet die Region mindestens die doppelte Anzahl an Übernachtungen pro Jahr, denn die Mehrzahl der insgesamt rund 450 Übernachtungsbetriebe in unserer Region sind private Klein- und Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Betten, die ihre Übernachtungen dem Statistischen Amt nicht melden müssen“, so die Tourismus-Chefin.

Einen beachtlichen Anteil nimmt der Camping-Sektor ein. 2017 entfielen 53.000 Übernachtungen und damit 17 Prozent aller Übernachtungen in der Husumer Bucht auf die vier Campingplätze und Wohnmobil-Stellplätze, wobei die Übernachtungen aus Dauer-Camping hier nicht berücksichtigt werden. „Die wirtschaftliche Bedeutung des unverändert boomenden Camping-Tourismus sollte keinesfalls unterschätzt werden. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei den Campern 2017 mit 2,8 Tagen erwartungsgemäß über der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer aller Gäste.“

Im Stadtgebiet Husum spielen bei den von der amtlichen Statistik erfassten Übernachtungsbetrieben die Hotels ebenfalls eine tragende Rolle. Die zwölf Husumer Hotel-Unternehmen, deren Daten in die amtliche Statistik einflossen, verfügten 2017 über insgesamt 870 Betten und verzeichneten 67.000 Übernachtungsgäste mit 146.000 Übernachtungen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Husumer Hotellerie lag 2017 demnach bei 2,2 Tagen. 75 Prozent aller amtlich registrierten Übernachtungen entfallen in Husum auf die Hotels (ohne Berücksichtigung der Camping-Übernachtungen). 25 Prozent der amtlich verzeichneten Übernachtungen entfallen auf acht weitere Übernachtungsbetriebe, so etwa auf die Jugendherberge und größere Ferienwohnungseinheiten.

Zum Übernachtungs-Tourismus in der Husumer Bucht tragen auch die Beherbergungsbetriebe im Husumer Umland bei. Rund ein Viertel aller Übernachtungen, die in der amtlichen Statistik erfasst werden, entfallen auf die Umlandkommunen. Besonders stark sind hierbei die Gemeinden Simonsberg, Oldenswort und Uelvesbüll mit gemeinsam elf amtlich registrierten Übernachtungsbetrieben mit 2017 zusammen 38.000 Übernachtungen, wobei die Übernachtungen aus dem Camping-Sektor aus Datenschutzgründen hierbei nicht berücksichtigt sind. Auffällig ist auch, dass in diesen ländlichen Gemeinden die Aufenthaltsdauer mit 5,2 Tagen deutlich länger ist als im Stadtgebiet von Husum (2,5 Tage).

„Die Ergebnisse der amtlichen Statistik sind – vor allem angesichts des sehr durchwachsenen Wetters 2017 – wirklich sehr erfreulich“, so Jutta Albert. „Die Daten sind für alle, die sich für den Tourismus in der Region einsetzen, eine schöne Bestätigung, zugleich aber auch Ansporn, weiterhin ‚am Ball zu bleiben.“