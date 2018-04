Bahnhofsmission Husum : Reise- und Lebenshilfen

Am 19. April ist der Tag der Bahnhofsmission – in Husum arbeitet eine Handvoll Ehrenamtlicher im Bahnsteigdienst.

von hn

18. April 2018, 15:00 Uhr

Als im Jahr 1894 die erste Bahnhofsmission in Berlin gegründet wurde, war Deutschland noch eine Monarchie unter Kaiser Wilhelm II. Heute sind es die – zumeist ehrenamtlich – Mitarbeitenden von deutschlandweit insgesamt 105 Bahnhofsmissionen, die für viele Reisende die erste Begegnung mit den Menschen einer Stadt sind. Durch sie erfahren Reisende Zuwendung und Kümmern, Solidarität und Unterstützung.

Freilich versehen die Bahnhofsmissionen eine Fülle verschiedener Aufgaben und Funktionen: Den Reisenden, aber auch anderen Menschen gegenüber, speziell solchen in schwierigen Lebenssituationen. Doch die traditionelle, mehr als 100 Jahre alte – und immer noch brandaktuelle – Aufgabe ist die Unterstützung der Reisenden am Bahnsteig. Daran wird erinnert am „Tag der Bahnhofsmission“, den die Husumer Einrichtung – unter den Fittichen des Diakonischen Werks (DW) Husum – am morgigen 19. April begehen wird. Im Rahmen der Marktandacht ab 10 Uhr wird Pastor Friedemann Magaard auf das zentrale Thema „Menschen bewegen“ eingehen. Anschließend findet ein Kirchencafé statt, und die Bahnhofsmission wird sich vor der Marienkirche präsentieren.

„Die Reisehilfen sind das klassische Standbein auch der Bahnhofsmission in Husum“, sagt Erk Paulsen, Leiter der Bahnhofsmission. Zuverlässig, stets freundlich und nie aus der Ruhe zu bringen ist eine kleine Handvoll ehrenamtlicher Mitarbeitender im Bahnsteigdienst tätig, alle länger als ein Jahrzehnt dabei und für viele Reisende liebe, altbekannte Gesichter. „Es ist ein spannender und abwechslungsreicher Dienst“, ergänzt er. Bei kleinen Engpässen hilft er gern am Bahnsteig aus – so wie das gesamte Personal, das im Gebäude am Bahnhof bedienstet ist. Die Arbeit sei zwar nicht immer einfach und mitunter auch schwer kalkulierbar, doch mache dies den Reiz des Besonderen an diesem Ehrenamt aus, so Paulsen.

Seit mehr als zwölf Jahren ist auch Jürgen Evert eine „feste Größe“ am Bahnsteig. Zwei Mal wöchentlich für jeweils rund fünf Stunden ist er für viele Reisende eine erste Auskunftsstelle, eine beruhigende Unterstützung bei Gepäck oder Kinderwagen, gelassen und immer bereit für ein paar verbindliche Worte: „Ich freue mich, Menschen das Leben am Bahnsteig ein wenig leichter zu machen und ihnen helfen zu können – bei ganz alltäglichen Fragen oder auch in besonderen Situationen“, sagt er. Es sei eine „Mischung aus Freude und Erfüllung, Interesse am Eisenbahnwesen und Hilfsbereitschaft“, so seine Beurteilung seiner Aufgabe, die er bald nach seiner Pensionierung übernahm.

„Viele Bereiche unserer Bahnhofsmission sind im vergangenen Jahr stärker nachgefragt und in Anspruch genommen worden“, erklärt Erk Paulsen. So sei ein Anstieg der Reisehilfen bei jungen Menschen unter 18 Jahren zu verzeichnen: 2532 Hilfen seien allein dieser Personengruppe im Jahr 2017 zuteil geworden. Besonders dankbar ist Paulsen für die Nähe und die gute Kooperation mit dem Bahnpersonal: „Denn ohne letzteres funktioniert nichts.“ Sein größter Wunsch ist jetzt die Einrichtung von einem „Raum der Stille“ im Gebäude der Bahnhofsmission für Gäste und Reisende: „Es kommen immer mehr Menschen zu uns, die zunächst einmal wieder zu sich selbst zurückfinden müssen. Daher kommt einem Raum der Stille eine große Bedeutung zu“, so Paulsen.

Wer Lust und Zeit hat, mit dem Bahnsteigdienst eine wichtige und interessante Aufgabe zu übernehmen, kann sich mit der Bahnhofsmission unter Telefon 04841/2539 in Verbindung setzen.