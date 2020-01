33 Jahre bei ATR Landhandel : Reiner Friedrich – Kapitän aus Berufung

Nach 33 Jahren für die Husumer Firma ATR Landhandel geht Kapitän Reiner Friedrich in den Unruhestand.

Husum | Dass er schlecht hört, lässt sich Reiner Friedrich nicht nachsagen. Außerdem liegt die Wahrheit bei Feststellungen wie diesen immer auch im Auge des Betrachters. Die Seediensttauglichkeitsprüfung kennt allerdings keine Gnade – auch nicht für so gestandene Seebären wie ihm. 42 Jahre lang verbrachte der Kapitän aus Bremerförde mehr Zeit auf See als an Land. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach 33 Jahren allein bei der Firma ATR Landhandel in Husum verabschiedet sich der 60-Jährige aus dem aktiven Arbeitsleben an Bord in den wohlverdienten Unruhestand an Land. Grund: Die Ohren wollen nicht mehr ganz so wie die Seediensttauglichkeit für Kapitäne es vorschreibt.

„Ich wollte schon als Sechsjähriger zur See fahren“, blickt Reiner Friedrich auf ein erfülltes Arbeitsleben zurück. „Keine Ahnung, warum“, fügt er achselzuckend hinzu. Vater und Onkel seien mal ein paar Monate zur See gefahren, aber das kann es nicht gewesen sein. Wie auch immer: Die Seefahrt war für Friedrich mehr als ein Beruf. „Es ist meine Berufung.“ Und sein Chef, Michael Hinz, Leiter der Schifffahrtsabteilung bei ATR, lässt zur Untermauerung Zahlen sprechen: In den 33 Jahren, die er für das Unternehmen tätig war, hat Friedrich nicht weniger als 1524 Schiffsreisen unternommen – vorrangig in die Nord- und Ostsee, gelegentlich auch in die irische See und in die Biskaya. Anders ausgedrückt: Von seinen 33 Dienstjahren stand er 21,6 Jahre an Deck von ATR-Schiffen, zuletzt auf der Henriette. Noch beeindruckender sind die 900.000 Seemeilen beziehungsweise 1,6 Millionen Kilometer, die er in dieser Zeit zurückgelegt hat. Das entspricht 38 Erdumrundungen oder zweimal der Strecke zum Mond und zurück, fasste Hinz bei einer kleinen Feierstunde in der Firma zusammen.

So genau hatte Friedrich das noch nie ausgerechnet. Und bei einem so unruhigen „Pflaster“ wie der See, gilt ja auch eher ein anderer Leitspruch: „Der Tag, die Sorgen“. Schwere See, Sturm, ein Defekt an der Maschine – Probleme gibt es mehr als genug, und oft ist man bei ihrer Bewältigung auf sich selbst gestellt – muss, wie das so treffend heißt, „mit Bordmitteln“ klarkommen. Da habe sich schon vieles verändert, berichtet Friedrich, der sein Handwerk zu einer Zeit gelernt hat, als „wir von der heutigen Technik an Bord nur träumen konnten.“ So aber weiß er eben auch noch, wie man einen Sextanten bedient.

Nach der Lehre bei Hapag Lloyd arbeitete Friedrich ein Jahr lang als Matrose, bevor er 1983 in Bremerhaven sein Patent machte. Regelrecht ins Schwärmen gerät der Vater zweier erwachsener Kinder, wenn er sich an die siebenmonatige Hochzeitsreise mit seiner Frau erinnert. Damals fuhr er als Kapitän mit dem Küstenmotorschiff über den Großen Teich nach Boston. „Da haben wir noch Dinge gesehen, die angesichts der heutigen Törns und Ladezeiten gar nicht mehr denkbar wären: von den Bermudas bis nach Trinidad, von Kolumbien bis nach Mexiko.“ Heute sei die Seefahrt von nahezu jeglicher Romantik befreit, sagt Friedrich bedauernd. Trotzdem werde er ihr auch über die aktive Zeit hinaus treu bleiben, weil sie eben mehr ist als ein Beruf, so der leidenschaftliche Sammler von Schiffsbüchern. Andererseits habe die Familie durchaus unter seiner häufigen Abwesenheit gelitten, räumt er ein. „Ich bin immer drei Monate zur See gefahren und hatte dann sechs Wochen frei. Andere hatten da eine kürzere Taktung.“ Und natürlich müsse man mal sehen, wie es zuhause läuft, „wenn ich gar nicht mehr losziehe“, sagt er augenzwinkernd. Aber ernsthafte Sorgen macht sich Friedrich nicht. Haus und Garten, sein Faible für alles, was mit Schiffen zu tun hat, die umfangreiche Sammlung von Rock’n’Roll-Platten – „da findet sich immer was“. Und ein Freund, der eine Kneipe betreibt, kann sich Friedrich auch gut hinterm Tresen vorstellen. Ist ja so ähnlich wie die Brücke eines Schiffes. Nein, große Havarien seien ihm erspart geblieben, kommt er noch einmal auf die Seefahrt zurück. Einmal habe er es allerdings auf die Titelseite einer Boulevard-Zeitung geschafft: „Da haben wir in der Elbe kurz vor Hamburg die Kurve nicht gekriegt und sind geradeaus auf eine Sandbank aufgelaufen.“ Er selbst habe zwar nicht am Ruder gestanden, aber als Kapitän ist man am Ende immer verantwortlich. Das könnte sich ändern, jetzt, da er wieder eine einfache Landratte ist.