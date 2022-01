Anti-Landlust-Film : Regisseurin und Hauptdarstellerin stellen „Niemand ist bei den Kälbern“ in Husum vor

In Husum starten Regisseurin und Hauptdarstellerin des Filmes „Niemand ist bei den Kälbern“ ihre Kinotour. Die beim Festival in Locarno ausgezeichnete Produktion zeigt einen desillusionierten Blick auf das Landleben.

19. Januar 2022, 11:10 Uhr

Am Freitag ab 19.30 Uhr haben Filmfans im Kino Center Husum eine einmalige Gelegenheit. Sie können, nachdem der Film „Niemand ist bei den Kälbern“ gezeigt wurde, mit der Regisseurin Sabrina Sarabi und der Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl des Werkes ins Gespräch kommen. Husum ist die erste Station ihrer Kinotour. Es folgen Hamburg, Berlin und Halle.

Christin ist Mitte 20 und lebt in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Bauernhof ihres Freundes Jan. Der Alltag ist trostlos und ohne Perspektive, ihre Beziehung zu Jan längst ohne Liebe und Christin und ihr Vater sind dem Alkohol verfallen. Eines Tages taucht Windkraftingenieur Klaus auf und plötzlich bewegt sich etwas.

Der Streifen ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans „Niemand ist bei den Kälbern“ der Lübecker Schriftstellerin Alina Herbing. Bislang ist der Film auf Festivals gelaufen. So etwa auf dem 74. Internationalen Filmfestival Locarno, wo Hauptdarstellerin Saskia Rosendahl den „Leoparden“ als beste Schauspielerin gewonnen hat. Auf dem Filmfest Hamburg wurde das Werk mit dem Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Kinoproduktionen ausgezeichnet.

Ich hatte sofort den ganzen Film vor Augen. Sabrina Sarabi, Regisseurin von "Niemand ist bei den Kälbern"

„Im Unterschied zu anderen Büchern, die mir gut gefielen, hatte ich hier sofort den ganzen Film vor Augen“, sagt Regisseurin Sabrina Sarabi. „Dadurch, dass im Osten viel weggebrochen ist, auch was soziale Strukturen auf dem Dorf angeht, und mit dem, was an Arbeit geboten wird, wird es für junge Leute immer langweiliger, auf dem Land zu bleiben.“ Gleichzeitig sei die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten durch das Internet viel näher gerückt als früher. „Aber ich glaube, diese Ödnis des Landlebens, die gibt es schon lange.“

Film wird in 75 Kinos laufen

Der Film ist eine Produktion des Unternehmens Weydemann Bros., das bereits mit dem Werk „Systemsprenger“ für Furore gesorgt hatte. Er wird in 75 deutschen Kinos laufen und wurde gefördert durch Institutionen und Anstalten des Bundes und der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der Westdeutsche Rundfunk und der deutsch-französische Sender Arte waren an der Produktion beteiligt.