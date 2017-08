Friedrichstadt : Regatta fahren und Freunde finden

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Dr. Daniel Schade schaut aus dem Fenster über die Treene hinweg: „Nein, Regen gibt es heute nicht. Die grauen Wolken sind in spätestens einer Stunde wieder weg.“ Er strahlt Ruhe aus. Eine Eigenschaft, die seine Schüler besonders an ihm schätzen, spätestens, wenn es auf dem Wasser einmal etwas ungemütlicher wird. Schade gehört zum Leitungsteam des Opti-Ferienlagers, das in diesem Jahr in Friedrichstadt bereits zum 46. Mal stattfindet.

Auf dem großen Gelände beim Seglerheim herrscht geschäftiges Treiben. Nebenan ist eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Gerade lassen die Jungen und Mädchen die Mini-Boote (Optis) zu Wasser. Dass der Wind heute nicht den scharfen „Pfiff“ des Vortages hat, „das können wir schon wegstecken“, erklärt Schade. „Wir haben für alle Fälle immer ein Alternativprogramm.“ Und so bleiben die Segel heute einfach mal weg, die Boote gleiten mit Rudern übers Wasser. 47 Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren nehmen diesmal an der beliebten Ferienwoche teil, 15 Betreuer sind vor Ort. „Gestartet wird in drei Gruppen. In der einen sind die Anfänger, in der nächsten diejenigen, die schon etwas mehr können und in der dritten die ganz Guten“, erläutert Schade.

Aus ganz Schleswig-Holstein kommen die Nachwuchs-Segler, und diesmal sind auch welche aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Für Daniel Schade ist es das 20. Optilager, an dem er teilnimmt – und das 18. in seiner Funktion als Vorsitzender des Segel Clubs. Neben dem theoretischen sowie praktischen Unterricht soll es heute als Spaß-Einlage einen „Slack-Line-Versuch“ geben. Dabei wird ein Tau zwischen zwei Pfählen übers Wasser gespannt – und darauf soll dann balanciert werden.

Das dreiköpfige Team mit Daniel Schade, Torsten Schumacher und Lars Brauns, der seit vergangenem Jahr für Ernst Otto Huß dabei ist, hat jederzeit den Überblick. „Und wir können uns auf eine aufmerksame Betreuergruppe verlassen“, unterstreicht Schade. Jahrelang war Ernst-Otto Huß (76) ein „Fels in der Brandung“ – auf der Jahresversammlung des Friedrichstädter Segel Clubs im März gab der Kassenwart seinen Rückzug bekannt. Dennoch steht er jeden Morgen früh auf und bringt der hungrigen Optilager-Meute Brötchen vorbei.

Doch nicht nur das Segeln lernen steht in der Ferienwoche auf der Tagesordnung. „Kapitän Schröder stellt uns wieder Tretboote zu Verfügung, mit denen durch die Grachten geschippert werden kann. Jeder hat Zeit zur eigenen Freizeitgestaltung – und es gibt auch wieder unseren internen Disco-Abend“, macht der Vorsitzende deutlich.

Mara aus Flensburg ist zum ersten Mal dabei. „Ich find’s cool hier. Es ist sehr abwechslungsreich. Manchmal segeln wir – und manchmal haben wir Spaß bei anderen Aktivitäten. Und hier findet man neue Freunde“, berichtet die Zwölfjährige. Ihr Opti-Boot trägt den Namen „Maus“. Johannes (11) aus Husum ist bereits seit sechs Jahren beim Optilager mit von der Partie. Sein Fazit: „Das hier ist ein Sport, der einzigartig ist.“ Jette (12) aus Flensburg ist mit ihrem Optimistensegler „Scipio“ unterwegs. „Man segelt, um Spaß zu haben. Ist aber auch hier, um etwas zu lernen.“ Jette ging am Vortag beim Übungssegeln über Bord. Doch das ist kein Problem: Schwimmwesten sind Pflicht – und alle Teilnehmer sind gute Schwimmer. Darüber hinaus tragen die Kinder und Jugendlichen Neopren-Anzüge. Eine weitere Anreise hatte Leonard (10) aus Waren an der Müritz. Mit seinem Opti-Boot „Tornado“ nimmt er das zweite Mal teil und ist hellauf begeistert: „Toll, dass wir hier zelten können und auch eine Regatta fahren.“ Carolin (12) aus Flensburg hat eine Besonderheit mitgebracht: ihren Holz-Opti. Mit „Opti Opi“ ist es nach seinem Erbauer benannt, ihrem Opa.

„Früher waren die Optis alle aus Holz“, erinnert sich Daniel Schade, der 1971 als 16-Jähriger beim ersten Optilager dabei war. Und noch etwas gilt von damals bis heute: „Angeschnackt“ wird sich mit dem Vornamen. „Wir haben hier ein großes Vertrauen zueinander aufgebaut, da wäre es merkwürdig, wenn ein junger Teilnehmer zu mir kommt und mich mit ‚Herr Dr. Schade‘ anspricht.“

Nach und nach werden die kleinen Boote wieder zurück an Land gezogen. Gleich gibt es Mittagessen. „Es ist jedesmal eine schöne Zeit hier“, sagt Schade und strahlt.