Großfeuer auf Ponyhof : Reetdachhaus auf Hallig Langeneß in Flammen

Das Gebäude brennt in voller Ausdehnung. Die Wasserversorgung bereitet den Einsatzkräften Probleme.

von Anja Christiansen und Karsten Sörensen

28. Juli 2018, 20:31 Uhr

Auf der Hallig Langeneß (Kreis Nordfriesland) brannte am Samstagabend ein Reetdachhaus auf der Warft „Süderhörn“ lichterloh. Der Dachstuhl sei eingestürzt, das Haus werde wohl nicht zu retten sein, bestätigte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord auf Nachfrage von shz.de. „Die Meldung über den Brand lief gegen 18.10 Uhr in der Rettungsleitstelle in Harrislee ein. Das Gebäude brennt in voller Ausdehnung."

Am Abend waren die Löscharbeiten noch in vollem Gange. Das Gebäude sei Teil eines Ponyhofes. Ob es sich dabei um das Wohnhaus handele, war zunächst unklar. Ebenso konnten keine Informationen dazu gemacht werden, ob jemand bei dem Feuer verletzt wurde sowie ob das Feuer durch einen Blitzschlag aufgelöst worden war.

Am Samstagnachmittag und -abend war eine Gewitterfront mit Starkregen über den Norden hinweg gezogen, der Deutsche Wetterdienst hatte Unwetterwarnungen herausgegeben.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Hallig Langeneß und Hallig Oland sind zur Brandbekämpfung ausgerückt, es gibt aber erhebliche Probleme mit der Wasserversorgung an der Einsatzstelle. Die Flammenausdehnung ist gewaltig, der Brandort ist sogar von der Insel Föhr weithin über das Wattenmeer hin sichtbar ist.

Blaulichtmonitor

