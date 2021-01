Neubau auf Nordstrand : Reetdachhaus: Abriss am Norderhafen sorgt für Diskussion

Einige Anwohner glauben, die Bautätigkeit sei nicht rechtens. Das sagt der LKN:

Auf Nordstrand sorgt der Abriss eines maroden Reetdachhauses am Norderhafen direkt hinter dem Deich sowie der geplante Neubau an gleicher Stelle zurzeit für allerhand Gesprächsstoff. Denn einige Einwohner, die sich in dieser Sache auch an die Redaktion d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.