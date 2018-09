Tetenbüll : Redaktionsgruppe soll finales Konzept erarbeiten

Die Stiftung Eiderstedter Natur kann den bereits detailliert ausgearbeiteten, 130-seitigen Leitfaden nicht beschließen.

von shz.de

25. September 2018, 15:47 Uhr

Die Stiftung Eiderstedter Natur setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 für den Erhaltung, die Wiederherstellung und Vermehrung von artenreichem Dauergrünland auf Eiderstedt ein. Ziel ist, das Landschaftsbild mit seiner typischen Vogelwelt insbesondere der Wiesenlimikolen wie Rotschenkel und Uferschnepfe, der Wildgänse und der Trauerseeschwalbe sowie der reichhaltigen Flora und Fauna auch in den dazugehörigen Gewässern großflächig zu sichern. Zahlreiche Maßnahmen wurden dazu bereits in die Wege geleitet. Doch bisher fehlte den Akteuren aus den Kommunen und dem Landkreis, dem Naturschutz, der Landwirt- und Wasserwirtschaft sowie der Jägerschaft ein konkret formuliertes Handlungskonzept.

Wie langwierig die Erarbeitung eines verbindlichen Leitfadens, der den Belangen aller Beteiligten Rechnung tragen soll, allerdings sein kann, wurde auf der Kuratoriumssitzung in Tetenbüll deutlich. Denn das siebzehnköpfige Gremium sah sich, aufgrund von zahlreichen Korrekturwünschen und Eingaben, nicht in der Lage, den von der Firma Bio-Consult (Husum) erstellten detaillierten 130-seitigen Entwurf abschließend beraten.

Deshalb kam man in der Versammlung schließlich überein, eine neue, sechsköpfige Redaktionsgruppe ins Leben zu rufen. Diese soll die Inhalte, in rückmeldender Abstimmung mit den Akteuren überarbeiten und in eine konsensfähige Fassung bringen. Dass dies allerdings noch im laufenden Jahr erfolgt, blieb offen.

Dennoch soll es im November eine öffentliche Sondersitzung des Kuratoriums geben. Diese wird sich allerdings ausschließlich mit dem, gerade auf Eiderstedt zurzeit heiß diskutierten Thema Wolf (wir berichteten) beschäftigen. Geladen werden sollen dazu Fachleute sowie ein Vertreter des zuständigen Fachbereichs des Innenministeriums.